أفضل الحلول للتخلص من النمل في المنزل‎

النمل من الحشرات التي تعيش في مجموعات تنتمي إلى عائلة غشائيّات الأجنحة تبني مستعمرات تتسع أحجامها لما بين بضعة عشرات إلى الآلاف من النمل النهم الذي يعيشُ في تجاويفَ طبيعيَّة في الأرض إلَّا أنَّ بعض هذه المستعمرات تشقُّ طريقها من خلال تجاويف توصلها إلى داخل المنازل لسهولة حصولهم على الطعامِ فيها لتخزينه لفصل الشتاء.

وتوجدُ أنواعٌ مُحدّدة من النمل الذي يدخل إلى المنازل ومن أشهرها نمل الرصيف، والنجار، والنمل البهلوان، والفرعون، ونمل المنزل ذو الرائحة، وفيما يلي أسباب وجود النمل في المنزل وأهم النصائح للتخلص منه وطُرق طبيعيّة للتخلّص منها بشكل فعّال:

أسباب وجود النمل في البيت:

- وجود الأطعمة المكشوفة.

- عدم المحافظة على نظافة المنزل بشكلٍ مُنتظم.

- وجود الأثاث الخشبيّ؛ إذ ينخره النمل الأبيضُ.

نصائح للتخلص من النمل:

1- المحافظة على النظافة، وتغطية الأطعمة، ومسح الأرضيات، وتنظيف جميع الأسطح باستمرار، والتخلص من فتات وبقايا الطعام.

2- إغلاق أيّ شقوق صغيرة في الجدران، وإغلاق النوافذ والأبواب، وغيرها من الأماكن التي قد يتسرّب النمل منها لداخل المنزل.

3- محاولة تَتبُّع النمل للكشف عن مكان المستعمرة؛ للتخلص من الملكة التي تنتج النمل العامل.

4- التأكّد من عدم وجود مصادر لتسرب المياه، وإصلاح أنابيب التسرب، والتخلّص من الرطوبة.

أما طرق التخلص من النمل:

1- القرفة:

القرفة فعَّالةٌ جداً لطرد النمل من البيت بسبب رائحتها النفاذة، حسبِ دراسةٌ أُجريت في العام ألفينِ وأربعة عشر والتي نُشرت في المجلةِ الدوليَّة للبحوث العلميَّة أنَّ نتائج استخدام زيت القرفة كانت فعّالةٍ لطردِ مُعظمِ أنواع الحشرات، وتُستخدم عن طريق خلط نصف ملعقة من زيت القرفة في نصفِ كوبٍ من الماء، وتبليل كُرات القطن بهذا السائل ووضعها في المنافذ التي يدخلُ منه النمل أو يُمكن خلط كميات متساوية من زيت القرفة والقرنفل ووضعها في أماكن دخول النمل.

2- الخلّ الأبيض:

لا يستطيع النمل تحمّل الرائحةَ النفاذةِ للخلّ، ويؤثر الخلّ أيضاً على حاسّةِ الشمِ لديها ممّا يؤدّي إلى عدمِ فقدها للاتجاهات، ويُستخدمُ الخلُّ عن طريقِ إضافةِ بضعِ قطراتٍ من أيّة زيوتٍ عطريةٍ نفاذةٍ مثل القرنفل إلى زجاجة الخلّ، ثمَّ رشها في أماكن وجود النمل.

3- البوراكس:

هو مسحوقٌ أبيضٌ متبلورٍ يُساعدُ في التخلّصِ من النمل الموجود في البيت والحديقة، ويتمُّ استخدامه عن طريق خلطِ كميات متساوية من مسحوق الهُلام (الجلي) والبوراكس ووضعها في الأماكن التي يمرُّ منها النمل.

4- الليمون:

يمتاز الليمون برائحة الجميلة والمنعشة، ولكنَّ هذه الرائحة منفرةٌ بالنسبةِ للنمل ويُستخدم الليمون عن طريق فركِ شرائح الليمون على منافذ النمل، وعلى عتبات الأبواب وعلى أيّ أماكن يُمكن أنَ يمرّ النملُ من خلالها.

5- الفلفل الأحمر الحارّ:

يُعتبر الفلفل المطحون طارداً طبيعيّاً وفعّالاً للتخلّصِ من النمل؛ لأنّها تتخلّصُ من الإشارات الكيميائيَّة التي يستخدمها النمل لمعرفةِ الخط التي تمشي عليهِ لمعرفة طريقة العودة، ويُصبحُ النملُ غيرَ قادر على العيش في ذلك المنزل، وينتقلُ لمكانٍ آخر، ويُستخدم الفلفل عن طريق رشّ مسحوقه على كافّةِ منافذ النمل، ويُمكن أيضاً مزجُ كميتينِ متساويتينِ من مسحوق الكُركم، والفلفل الحارّ، واستخدام المسحوق بنفس الطريقة السابقة.

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