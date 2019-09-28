عند انقطاع التيار الكهربائي.. ماهي الأطعمة الأسرع فساداً؟

من المهم جداً قبل الغوص بالنصائح والإرشادات، من المفضّل دائماً:

* وجود ميزان حرارة داخل البراد والثلاجة لأنه سيشير إلى الحرارة الداخلية أثناء إنقطاع الكهرباء، مما سيساعدك في تحديد إذا كان الطعام آمناً في الداخل، وبالتالي كيفية التصرف.

* حاول إبقاء مكعبات ثلج احتياطية في الثلاجة لأنها قد تستخدم في وقت لاحق أثناء انقطاع الكهرباء.

* أما عند انقطاع التيار الكهربائي، اترك أبواب الثلاجة والفريزر مغلقة قدر الإمكان للحفاظ على درجة الحرارة الباردة الداخلية. بشكل عام، يبقى الطعام بداخلها باردًا لمدة 4 ساعات إذا لم يتم فتح بابها. أما الفريزر، اذا بقي بابه مغلقاً، سيحافظ على درجة الحرارة الداخلية لمدة 48 ساعة تقريبًا (إذا كان ممتلئاً بالكامل) ومدة 24 ساعة اذا كان نصف ممتلئ.

عند عودة الكهرباء، وفي حال وجود ميزان حرارة في البراد، تحقق من درجات الحرارة، فإذا كان مقياس الحرارة عند عودة الكهرباء لا يزال على 4 درجات مئوية أو أقل، فإن الطعام آمن ومن الممكن إعادة تثليجه.

* تخلص من المأكولات القابلة للتلف مثل اللحوم والدواجن والبيض والسمك أو حتى بقايا الطعام المطبوخ اذا وجدت في درجات حرارة 4 مئوية أو أكثر لمدة ساعتين أو أكثر أو على درجات حرارة تعادل 32 درجة مئوية أو أكثر لمدة ساعة أو أكثر. لأن هذه الأطعمة اذا لم يحتفظ بها بشكل صحيح، فهي قد تسبب الأمراض عند استهلاكها، حتى لو تم طهيها جيدًا.

ولكن في حال لم يوجد ميزان الحرارة في البراد، فتحقق من كل عبوة طعام لتحديد سلامة تناولها. لا تعتمد على المظهر أو الرائحة. أما إذا كان الطعام لا يزال يحتوي على حبيبات ثلج أو كانت لا تزال حرارته 4 درجات مئوية أو أقل، فيمكنك إعادة تثليجه أو حتى طهيه. تذكر، لا تتذوق الطعام أبدا لتحديد سلامته.

بشكل عام ، يمكن الحفاظ على الأطعمة التالية حتى إذا احتفظت في درجة حرارة أعلى من 4 درجات مئوية لأكثر من ساعتين، تتضمن هذه الأطعمة:

- الأجبان الصلبة (مثل البارميزان والشيدر والجبنة السويسرية)

- الزبدة والسمن

- الفاكهة المعلّبة (حتى لو تم فتح العلبة)

- الزيتون والمخلل والكاتشاب والخردل والمربى

- زبدة الفول السوداني.

- الخبز و الكعك

- الفاكهة الكاملة التي لم يتم تقطيعها

- الأعشاب والتوابل.

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