البوابة - عيد الفطر بهجة وفرحة تستحق منا أن نهتم ونخطط لها بعناية خاصة بعد صيام شهر كامل، حيث تزخر المملكة الأردنية الهاشمية بوجود العديد من المطاعم التي تقدم أفضل الأطباق والتي توفر لزوار الأردن تجربة مميزة مع أجواء الربيع اللطيفة وذكريات لا تنسى.

لذا إذا كنت ترغب في خوض غمار تجربة فريدة من نوعها لتناول غذاء العيد في واحد من أشهر المطاعم في الأردن فكل ما عليك فعله هو البحث عن أفضل مطعم لك من خلال موقع البوابة:

أفضل المطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن

مطعم كوخ دابوق

لا يحلو عيد الفطر إلا عند الذهاب لتناول الغذاء في مطعم كوخ دابوق، حيث يقدم مطعم كوخ دابوق مختلف المأكولات وأشهى أنواع وأصناف الطعام مثل المشاوي والشاورما والفريكة بالكريمة وغير الكثير، وألذ المشروبات الباردة والساخنة مع أطيب نفس أرجيلة مع الجلسات الهادئة والراقية.

مطعم فخر الدين

يعتبر مطعم فخر الدين من أفضل المطاعم العريقة لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن، وما يميز مطعم فخرالدين هو قائمة الطعام المنتقى بعناية فائقة من الأصناف المتنوعة والشهية والمختلفة من المقبلات اللبنانية المميزة بالإضافة إلى استخدام أفضل أنواع الطيور واللحوم والمأكولات البحرية للأطباق الرئيسية والمشاوي المختلفة مع تقديم تشكيلة واسعة من الحلويات الشرقية الأكثر تميزًا، وتقدم القهوة العربية وأطيب نفس أرجيلة.

مطعم ليفانت

مطعم ليفانت من أفضل المطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن، يقدم قائمة كبيرة من الأطباق الشامية المتنوعة التي ترضي جميع الأذواق من المطبخ الأردني والسوري والفلسطيني واللبناني مع لمسة أرمنية مما يحظى الزبائن بتجربة طعام استثنائية مع نكهات لا تُنسى وتبقى راسخة في الذاكرة.

ويشتهر مطعم ليفانت باعتماده على المكونات الطازجة المنتقاة بعناية فائقة، ومن أبرز الأطباق المقدمة؛المشاوي بأنواعها، والكبة الأرمنية، وفخارة اللحم مع الخضار والمتبلة بالبهارات الشرقية، إلى جانب الشاورما باللحم والدجاج وعرايس اللحمة والمعجنات المثالية.

ويشتهر بتقديم ألذ الحلويات العربية الأصيلة ذات النكهة الاستثنائية مثل عش السرايا، الكنافة الغنية بالجبن النابلسي والبقلاوة المحشوة الفستق الحلبي، وبالإضافة إلى الديكور الداخلي للمطعم حيث أن الجدران مزينة بالزخارف والنقوش التقليدية مع الكراسي المريحة والطاولات الخشبية بشكلها المستطيل والدائري.

مطعم ‫كرم بيروت

مطعم كرم بيروت واحد من أشهر المطاعم اللبنانية الموجودة في الأردن، حيث يمكنكم الاستمتاع بقائمة متنوعة من أشهر الأطباق المتوسطية واللبنانية الشهية، مثل المشاوي والكبة المقلية والنية والتبولة، الفتوش، بالإضافة لقائمة متنوعة من الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة مع أطيب نفس أرجيلة.

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