أفضل المكملات الغذائية لفقدان الدهون وفقًا لأخصائيي التغذية

كشف تقرير جديد بمجلة atthis المعنية بالشأن الصحي والعلاقات، عن مكملات أربعة تعمل على تسريع انقاص الوزن، وتعد أفضل مكملات غذائية لفقدان الدهون، وفقا لأخصائيي التغذية.

أظهر بحثًا أُجري على مجموعة من 269 مشاركًا بمتوسط عمر 51.9 عامًا، أن إجراءات العزل المنزلي التي فرضتها جائحة كورونا وأغلقت جميع الأعمال غير الضرورية ومنعت موظفيها من مغادرة منازلهم، قد أدت إلى زيادة الوزن. بحسب دراسة نُشرت في دورية JAMA Network Open للجمعية الطبية الأمريكية عام 2021.

ومن خلال توصيات الخبراء، يوجه تقرير مجلة EatThisNotThat، لاكتشاف أفضل المكملات الغذائية لفقدان الدهون. وإذا كنت ترغب في تحسين صحتك بسرعة، فابدأ بتناولها.

كبسولات البروبيوتيك

تشكل البروبيوتك أو البكتيريا النافعة أهمية بالغة في عملية الهضم، يمكن أن تحصل عليها في شكل مكمل غذائي التخلص من تلك الدهون غير المرغوب فيها.

ورد بالتقرير "أظهرت الأبحاث أن تناول مكمل البروبيوتيك يساعد في تقليل وزن الجسم من خلال بناء الأمعاء بشكل سليم، مع مساعدة الجسم على هضم الدهون. الى جانب قدرة البروبيوتيك على تقليل الالتهابات والتحكم في تناول الطعام ".

كبسولات اللبأ البقري

يعد تناول اللبأ البقري (باكورة إنتاج غدد الحليب لدى الثدييات) كمكمل غذائي إضافة قوية إلى نظامك الغذائي، حيث يساعد على فقدان الوزن والدهون بشكل ثابت.

تقول أليسيا جالفين، أخصائية تغذية " تأتي زيادة كتلة الجسم النحيل عن طريق زيادة معدل الأيض أثناء الراحة وموازنة مستويات الجلوكوز في الدم، كطريق لفقدان الوزن بشكل دائم".

في هذا السياق، يمكن لمكملات اللبأ البقري الدهنية، تعزيز استخدام الدهون المخزنة للحصول على الطاقة وتوازن مستويات الجلوكوز في الدم بين الوجبات بحيث تقل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ".

أقراص الاشواغاندا

يساعد مكمل عشب الاشواغاندا المعبأ في أقراص أو كبسولات على تقليل التوتر، وزيادة الحيوية، وبدوره يلعب دورًا حيويًا في انقاص الوزن، ويؤثر على كمية الدهون التي يخزنها جسمك.

كبسولات الشاي الأخضر

قد يؤدي تناول القليل من الشاي الأخضر في شكل مكمل غذائي عبر أقراص أو كبسولات، انخفاضًا ملحوظًا في كمية الدهون في جسمك بمرور الوقت.

وتوضح تريستا بست اختصاصية التغذية، والأستاذ المساعد الأمر فتقول " تساعد المركبات النباتية الموجودة بشكل طبيعي في الشاي الأخضر على فقدان الدهون. نظرًا لتمتعه بمضادات أكسدة تعمل على تقليل الالتهاب بالجسم، مما يؤدي إلى فقدان الوزن".

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