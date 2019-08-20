أفضل الملابس الرياضية للرجال هذا العام (صور)

مع تنامي تأثير أسلوب الشارع على العلامات التجارية الفاخرة، أصبحت البدلة الرياضية هي السائدة.

وقد نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية صورًا لمجموعة كاملة من الأزياء الرياضية لإطلالة أكثر تشويقًا تجمع بين الأسعار الجيدة والراحة والأناقة.

آركمينيت

هي علامة تجارية حديثة للأزياء الراقية تأسست من قبل المصممة الغانية ألكسندرا كوكوفسكا سيبرياني ومقرها لندن، وهي تفضل كتل الألوان الجريئة، والرسومات البسيطة، على سبيل المثال سويت تيشرت هودي، والذي يتميز بحواف مطاطية مرتفعة، وجيوب الكانغرو بسحاب، والأكمام الرائعة بلونين متناغمين.

أديداس

دار عريقة لديها تاريخ كبير في صناعة بدل رياضية رائعة، وسيكون هذا الجاكيت البومبر والبنطال قطعة ملاءمة لكونها فضفاضة، مع معصمين وكاحلين مرنين لمزيد من الراحة، وتتوفر هذه القطعة باللونين الأسود والأبيض، بينما اللون المفضل هو الأحمر والأزرق.

بوما

أنتج عملاق الملابس الرياضية الألماني بالتعاون مع العلامة التجارية Les Benjamins التركية، مجموعة خزانة الكبسولة المستوحاة من الجذور التركية لمؤسس Les Benjamin، وتتميز البدلة الرياضية بمطبوعات تحاكي السجاد التركي التقليدي الذي يبدو رائعًا باللونين الأبيض والأسود، ويوجد شبكة مسامية على الظهر وأساور مطاطية حتى تتمكن من ارتدائها طوال اليوم.

جوزيف إيتيدجوي

لدى تلك العلامة تراث رائع من التصميمات المبهرة، تأسست العلامة التجارية المغربية جوزيف إيتيدجوي في لندن في سبعينيات القرن الماضي، واكتسبت سمعة طيبة في صناعة الأشياء البسيطة.

وقد صممت القمصان الأنيقة وبنطال تراك بانتس بمواد بولي أميد أكثر ليونة ومرونة، والتي يمكن ارتداؤها مع بنطال مخطط باللونين الأزرق والأبيض، أو بنطال أسود لإطلالة عصرية ونشطة.

ريس

قدمت تلك العلامة بدلا رياضية رائعة وبأسعار معقولة مستوحاة من هافانا السبعينيات، وتضفي الأغطية الخشنة على الجيوب لمسة مريحة لهذا المظهر الأكثر فخامة.

بريفو

انطلقت تلك العلامة في شرق لندن على الطراز الكلاسيكي منذ العام 2015، وقدمت مجموعة من البدل الرياضية المتطورة لممارسة التمارين الرياضية، وهي مصنعة من مادة دافئة جدًا مثالية لأيام الربيع والخريف، على النمط الإنجليزي المثالي، لاسيما في اللون الأزرق الفاتح.

كيه سويس

علامة تجارية أصلية أخرى تحرص على تقديم قطع رائعة ومثالية بأقل من قيمتها.

كابا "أوميني"

تتمتع العلامة التجارية الإيطالية التي تأسست في الستينيات بقاعدة عريضة على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير، وتتميز بدلها باللون الأخضر الساطع مع اللونين الأبيض والأسود.

فيلا

هي الخيار الأمثل لرواد المهرجانات، وكذلك الحال بالنسبة للون الأزرق الفاتح غير التقليدي مع لمسات من اللون الأصفر الباهت، والأرجواني.

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