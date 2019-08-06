من فيرساتشي لإيلي صعب.. شاهدي أفضل أزياء خريف وشتاء ٢٠١٩ (صور)

تنوعت موضات الأزياء لخريف وشتاء هذا العام من الفساتين العصرية ، وملابس البوهو والازياء الكلاسيكية، حيث قدم مصممو الأزياء الأشهر عالميًا مثل إيلي صعب، فيرساتشي وديور وغيرها مجموعة من الاثواب والفساتين التي تناسب فصل الخريف والشتاء هذا العام.

نشرت مجلة " هاربر بازار" أفضل الأطلالات التي يجب على كل فتاة أن تحرص على وجودها في خزانة ملابسها، أو على الأقل تستوحي إطلالتها منها اليكِ قائمة بهذه الإطلالات:

1- هذا الرداء من فيرساتشي، من مجموعته لخريف وشتاء العام 2019 حيث يشبه زي طلاب المدارس المتمردين عند خروجهم من الكافيتيريا.



2- فستان ميدي من كريستيان ديور، يناسب الخروج مع الأصدقاء.



3- فستان قصير لكريستيان ديور، من الكاروهات التي تجمع بين اللونين الأحمر والأسود فموضته لا تبلى.



4- فستان الزفاف اللبني من تصميم ايلي صعب، والذي ارتدته نجمة المسلسل الشهير gossip girl.



5- رداء مستوحى من أزياء الفروسية في عرض ايزابيلا مارانت، لخريف وشتاء 2019.



6- ثوب كلايسكي ذو تنورة قصيرة وبليزر مناسب لأوقات العمل من تصميم فيرزاتشي، لمجموعة خريف وشتاء 2019.



7- رداء كلايسكي باللون البيج من مجموعىة بوربيري، لشتاء وخريف 2019



8- فستان أبيض كلاسيكي قصير وجوارب سوداء طويلة من مجموعة فالنتينو، لشتاء وخريف 2019.

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