أفضل الوجهات السياحية للسفر بمناسبة عيد الأب

البوابة - هل تفكر في هدية ملائمة للاحتفال بـ عيد الأب ؟ لما لا تختار أحدى هذه الوجهات السياحية الرائعة لقضاء إجازة ممتعة برفقة والدك أو كهدية لوالدك ووالدتك. هذه ليست سوى مجموعة مختارة من العديد من البلدان العظيمة للسفر إليها بمناسبة عيد الأب . مع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها ، فمن المؤكد أنك ستجد المكان المثالي للاحتفال بوالدك.

عيد الأب هو عطلة يتم الاحتفال بها في يوم الأحد الثالث من شهر حزيران/ يونيو كل عام لتكريم الآباء. لقد حان الوقت للتعبير عن الامتنان لكل ما يفعله الآباء لأبنائهم.

لا أحد يعرف بالضبط متى بدأ الاحتفال بعيد الأب. يقول البعض إنها نشأت في أوائل القرن العشرين ، عندما أرادت سونورا سمارت دود ، وهي امرأة من سبوكان بواشنطن ، تكريم والدها ، الذي قام بتربيتها وإخوتها الخمسة بعد وفاة والدتهم عندما كانت طفلة. ويقول آخرون إنها نشأت في أواخر القرن التاسع عشر ، عندما بدأ قس في الكنيسة في وست فرجينيا في إقامة قداس لتكريم الآباء.

مهما كانت أصوله ، فقد أصبح عيد الأب عطلة شعبية في العديد من البلدان حول العالم. في الولايات المتحدة ، هو ثاني أكبر عطلة لتبادل بطاقة المعايدة بعد عيد الأم.

هناك طرق عديدة للاحتفال بعيد الأب. يختار بعض الناس قضاء بعض الوقت مع آبائهم أو الخروج لتناول العشاء أو ممارسة الألعاب أو التحدث فقط. يقدم آخرون لآبائهم هدايا ، مثل ربطات العنق أو الأدوات أو مضارب الجولف. لا يزال آخرون يكتبون بطاقات آبائهم أو قصائد تعبر عن حبهم وتقديرهم.

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها للاحتفال ، فإن عيد الأب هو الوقت المناسب لتظهر لوالدك مدى حبك له وتقديره. هو الذي كان هناك من أجلك في السراء والضراء ، وهو يستحق التكريم.

فيما يلي بعض الأفكار الإضافية للاحتفال بـ عيد الأب:

اصطحب والدك لتناول الإفطار أو الغداء أو العشاء في مطعمه المفضل. هذه طريقة رائعة لتظهر له أنك تقدر عمله الشاق وتفانيه.

الذهاب في رحلة قصيرة للمشي أو صيد السمك. إذا كان والدك يحب الهواء الطلق ، فهذه طريقة رائعة لقضاء بعض الوقت الجيد معًا.

امنح والدك هدية سيحبها. أي شيء من أداة جديدة إلى تذاكر سفر.

اكتب خطابًا أو قصيدة تعبر عن حبك وتقديرك له. هذه طريقة شخصية وصادقة لتظهر مدى اهتمامك.

بغض النظر عما تفعله ، تأكد من إخبار أبي بمدى حبك وتقديره في عيد الأب. انه يستحق ذلك!

أفضل الوجهات السياحية للسفر بمناسبة عيد الأب



اسكتلندا:

تعتبر اسكتلندا مكانًا رائعًا للسفر والاحتفال إذا كان والدك يحب الجولف أو التاريخ. هناك العديد من ملاعب الجولف للاختيار من بينها ، بما في ذلك سانت أندروز ، والبلاد هي أيضًا موطن لعدد من المواقع التاريخية ، مثل قلعة إدنبرة وبحيرة نيس. وبالطبع ، لن تكتمل أي رحلة إلى اسكتلندا دون أخذ عينات من بعض المشروبات المحلية!



كندا:

تعد كندا مكانًا رائعًا لتجربة الأماكن الرائعة في الهواء الطلق ، مع كل شيء من الجبال إلى الغابات إلى الشواطئ. يمكن للآباء ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة وصيد الأسماك والتخييم أو مجرد الاسترخاء في الهواء الطلق الرائع. وإذا كان من مشجعي الهوكي ، فيمكنه حتى مشاهدة مباراة في تصفيات كأس ستانلي!



هاواي:

هاواي هي جنة استوائية بها شواطئ جميلة وغابات مطيرة مورقة وبراكين نشطة. يمكن للآباء الذهاب للسباحة أو ركوب الأمواج أو الغطس أو التنزه. يمكنه أيضًا زيارة نصب بيرل هاربور التذكاري أو القيام بجولة بطائرة هليكوبتر في الجزيرة.



مدينة نيويورك:

مدينة نيويورك مدينة نابضة بالحياة بها شيء للجميع. يمكن للآباء مشاهدة عرض برودواي أو زيارة تمثال الحرية أو التنزه في سنترال بارك. يمكنه أيضًا الذهاب للتسوق في الجادة الخامسة أو مشاهدة مباراة يانكيز في ملعب يانكي.



لندن:

لندن مدينة تاريخية ذات ثقافة غنية. يمكن للآباء رؤية قصر باكنغهام أو زيارة برج لندن أو القيام بجولة في عين لندن. يمكنه أيضًا الذهاب للتسوق في شارع أكسفورد أو مشاهدة عرض في ويست إند.



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