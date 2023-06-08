البوابة - إذا لم تخطط بعد لقضاء إجازة عيد الأضحى مع العائلة، نقدم لكم أفضل الوجهات للعائلات في العيد للاستمتاع بالإجازة والاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة المختلفة التي تقدمها العديد من المدن السياحية.

أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

فيما يلي بعض أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى:

ساحل أمالفي بإيطاليا: يشتهر هذا الساحل الجميل بشواطئه الخلابة ومياهه الصافية وقرى ساحرة. هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن للعائلات الاستمتاع بها ، بما في ذلك السباحة وحمامات الشمس والمشي لمسافات طويلة وركوب القوارب.

الريفيرا الفرنسية ، فرنسا: هذه المنطقة الفاتنة هي موطن لبعض من أشهر الشواطئ في العالم ، فضلاً عن المنتجعات والمطاعم والمتاحف ذات المستوى العالمي. يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس والرياضات المائية واستكشاف العديد من البلدات والقرى على طول الساحل.

الجزر اليونانية: تعد الجزر اليونانية مكانًا رائعًا للعائلات للاسترخاء والاستمتاع بالشمس والرمال. هناك أيضًا الكثير من الفرص لاستكشاف الآثار القديمة والسباحة في المياه الصافية والمشي لمسافات طويلة في الجبال.

جزر الكناري ، إسبانيا: توفر هذه الجزر البركانية الواقعة قبالة سواحل إفريقيا مناخًا دافئًا وشواطئ جميلة والعديد من الأنشطة للعائلات. يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس وركوب الأمواج وركوب الأمواج شراعيًا والمشي لمسافات طويلة.

البرتغال: تعتبر البرتغال وجهة رائعة للعائلات التي تبحث عن خيار أكثر بأسعار معقولة. تتمتع البلاد بخط ساحلي طويل مع شواطئ جميلة ، فضلاً عن تاريخ وثقافة غنية. يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس واستكشاف العديد من المواقع التاريخية وتذوق الطعام اللذيذ.

إسبانيا: إسبانيا وجهة شهيرة للعائلات بفضل طقسها الدافئ وشواطئها الجميلة وأسعارها المعقولة. يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس واستكشاف العديد من المواقع التاريخية وتذوق الطعام اللذيذ.

كرواتيا: كرواتيا بلد جميل ذو ساحل طويل وشواطئ خلابة والكثير من الأنشطة للعائلات. يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات واستكشاف العديد من المواقع التاريخية.

إيطاليا، العاصمة روما: تعد روما وجهة رائعة للعائلات التي تبحث عن مزيج من الثقافة والتاريخ والجمال الطبيعي. يمكن للعائلات الاستمتاع بزيارة الكولوسيوم وبرج بيزا المائل ونافورة تريفي. يمكنهم أيضًا الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس واستكشاف العديد من المواقع التاريخية.

هذه ليست سوى بعض الوجهات العديدة الرائعة للعائلات في العيد في أوروبا. عند اختيار أي وجهة ، من المهم مراعاة اهتمامات جميع أفراد العائلة وإيجاد مكان يقدم شيئًا للجميع.

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