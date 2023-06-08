  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 08 حزيران / يونيو 2023 - 03:12
أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى
أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

البوابة - إذا لم تخطط بعد لقضاء إجازة عيد الأضحى مع العائلة، نقدم لكم أفضل الوجهات للعائلات في العيد للاستمتاع بالإجازة والاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة المختلفة التي تقدمها العديد من المدن السياحية.

أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

فيما يلي بعض أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى:

ساحل أمالفي بإيطاليا: يشتهر هذا الساحل الجميل بشواطئه الخلابة ومياهه الصافية وقرى ساحرة. هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن للعائلات الاستمتاع بها ، بما في ذلك السباحة وحمامات الشمس والمشي لمسافات طويلة وركوب القوارب.

أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

الريفيرا الفرنسية ، فرنسا: هذه المنطقة الفاتنة هي موطن لبعض من أشهر الشواطئ في العالم ، فضلاً عن المنتجعات والمطاعم والمتاحف ذات المستوى العالمي. يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس والرياضات المائية واستكشاف العديد من البلدات والقرى على طول الساحل.

أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

الجزر اليونانية: تعد الجزر اليونانية مكانًا رائعًا للعائلات للاسترخاء والاستمتاع بالشمس والرمال. هناك أيضًا الكثير من الفرص لاستكشاف الآثار القديمة والسباحة في المياه الصافية والمشي لمسافات طويلة في الجبال.

أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

جزر الكناري ، إسبانيا: توفر هذه الجزر البركانية الواقعة قبالة سواحل إفريقيا مناخًا دافئًا وشواطئ جميلة والعديد من الأنشطة للعائلات. يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس وركوب الأمواج وركوب الأمواج شراعيًا والمشي لمسافات طويلة.

أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

البرتغال: تعتبر البرتغال وجهة رائعة للعائلات التي تبحث عن خيار أكثر بأسعار معقولة. تتمتع البلاد بخط ساحلي طويل مع شواطئ جميلة ، فضلاً عن تاريخ وثقافة غنية. يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس واستكشاف العديد من المواقع التاريخية وتذوق الطعام اللذيذ.

أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

إسبانيا: إسبانيا وجهة شهيرة للعائلات بفضل طقسها الدافئ وشواطئها الجميلة وأسعارها المعقولة. يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس واستكشاف العديد من المواقع التاريخية وتذوق الطعام اللذيذ.

أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

كرواتيا: كرواتيا بلد جميل ذو ساحل طويل وشواطئ خلابة والكثير من الأنشطة للعائلات. يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات واستكشاف العديد من المواقع التاريخية.

أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

إيطاليا، العاصمة روما: تعد روما وجهة رائعة للعائلات التي تبحث عن مزيج من الثقافة والتاريخ والجمال الطبيعي. يمكن للعائلات الاستمتاع بزيارة الكولوسيوم وبرج بيزا المائل ونافورة تريفي. يمكنهم أيضًا الاستمتاع بالسباحة وحمامات الشمس واستكشاف العديد من المواقع التاريخية.

أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى

هذه ليست سوى بعض الوجهات العديدة الرائعة للعائلات في العيد في أوروبا. عند اختيار أي وجهة ، من المهم مراعاة اهتمامات جميع أفراد العائلة وإيجاد مكان يقدم شيئًا للجميع.

اقرأ أيضاً:

أفخم فنادق الأردن 5 نجوم

لماذا يجب أن تزور جزيرة سردينيا ؟

كلمات دالة:عيد الأضحىإجازةإجازة الصيفإجازاتإيطالياإسبانيااليونان

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...