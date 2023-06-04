أفضل ثلاثة عطور من دار كيليان الفاخرة - المكونات والسعر

أريد أن أعيد لعالم صناعة العطور مكانته من جديد من خلال اكتشاف حقائق عن العطور وأساليب تصنيعها في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مع إضفاء لمسة عصرية عليها في الوقت ذاته".

هكذا يعبر روح الدار الجديدة والمالك كيليان هينيسي عن لمسته التي يضفيها على عطور الدار الأيقونية التي أنشئت عام 2007.

نبذة عن تاريخ دار كيليان الفاخرة



أطلق كيليان في عام 2007 العلامة التجارية التي تحمل اسمه آملاً أن تعكس طابعه الشخصي المميز، وأن تجمع على النحو الأمثل بين الأناقة والفخامة التي لا تُضاهى.

كانت فلسفة كيليان المتمثلة في الفخامة الصديقة للبيئة والتي تقضي بإمكانية إعادة ملء كل قوارير العطور مدى الحياة القوة الدافعة التي ارتقت بالعلامة التجارية إلى أعلى منزلة في سوق العطور لتنفرد بمكانة خاصة لا تُنازَع فيها،



في عام 2017، بعد إطلاق العلامة التجارية بعشر سنوات، أصبح عالم كيليان يضم أكثر من 35 عطراً في مجموعات عطور مختلفة مثل مجموعة اللييالي العربي "أرابيان نايتس" ومجموعة عطور الحالة العقلية التي تميزت بعدة عطور حققت نجاحات ضخمة خلال الفترة الماضية رغم إنتاجها في العام 2017.

أكثر العطور مبيعا وشهرة من دار كيليان الفاخرة

تتعدد عطور كيليان هينيسي الجميلة وتوجد خطوط عطور كثيرة من الدار وسنتناول لك أجمل عطور الدار وأكثرها مبيعا وتداولا على منصات مواقع التواصل الإجتماعي.

عطر "جود جيرل جون باد" من كيليان

أطلق العطر في عام 2012 ويعتبر عطر "جود جيرل جون باد" عطر فاكهي وردي تشيبر من العطور الصيفية المثالية بنوتات ناعمة ومتألقة ولامعة لتأثير متميز وإغوائي ورائحة متفردة عن كثير من العطور التي تنتمي إلى ذات العائلة العطرية.

يفتتح العطر بنوتات غامضة بداية من رأس الهرم العطري المكون من أزهار الأوسمانثوس والياسمين وأزهار ماي والفل.

أما قلب العطر الذي يلتف بالأنوثة فإنه مكون من النجيل الهندي والمسك الأبيض وإضافة سخية من التيوبوروز الهندي أيضا والنرجس، أما قاعدة العطر فإنها تغلق بمكونات سحرية قوية من خشب السيدار.

يتوفر العطر ابتداء من 189 دولار للحجم المطروح من الدار.

عطر "إنجيلز شير" من كيليان

أطلق العطر الساحر للجنسين عام 2020 بمكونات استثنائية ورائحة يلفها الفخامة والثراء والغنى العطري بمكونات تستخدم بندرة في عالم العطور.

يصنف عطر "إنجيل شير" الحصري ضمن العطور الشرقية التابلية والحلوة بمكونات من الفانيلا وأنواع مختلفة من الحلوى.

بافتتاحية جريئة ومليئة بالطاقة من الكونياك الصافي، وقلب العطر الفاخر الذي يرتكز على القرفة وحبوب التونكا البنية والسوداء وخشب البلوط الرطب لتأثير شتوي ودافئ.

أما ختام العطر يأتي على هيئة توليفة لذيذة من حلوى اللوز والفدج والفانيليا وحفنة من أخشاب الصندل .

يتوفر العطر بسعر يبدأ من 250 دولار لحجم الخمسين مل المطروح.

عطر "رولنج إن لوف" للجنسين"

عطر إغوائي ومثير يقدم من الدار للجنسين بمكونات جميلة وغامضة كعادة عطور الدار الساحرة، يصنف العطر الذي قدم عام 2019 من عائلة العطور الشرقية الزهرية التي تتميز بطابع شرقي بأنواع جميلة من المسك المختلفة وأزهار متعددة.

شارك في توقع هذا العطر باسكال جاورين بافتتاحية صادمة من حليب اللوز والأمبريت المغري، أما قلب العطر المكون من أزهار السوسن والفريزيا فإنه يضفي طابع من القوة والجرأة على العطر.

وينتهي العطر بقاعدة دافئة وباردة في ذات الوقت بمكونات شرقية من الياسمين ومسك الروم والفانيليا وحبو التونكا البنية والمسك الأسود القوي لأداء قوي للعطر.

يتوفر العطر ابتداء من 265 دولار لحجم ال50 مل المطروح في الموقع.