3 عطور نسائية للحفلات الصيفية

إن البحث عن عطور صيفية مناسبة للحفلات تتمتع بأداء عالي وثبات فائق وفوحان يملئ المكان برائحتك الساحرة هو أمر يجب عليك المعرفة بشأنه وقد أصبحنا في موسم الحفلات والأعراس والمناسبات الصيفية.

دائما ما نقع في الحيرة بين العطر ذو الأداء العالي الذي يناسب الحفلات الصيفية والسهرات المسائية لاحتوائه على مكونات ثقيلة نسبيا لكن قد تتحول هذه المكونات وخصوصا بعد ثبات العطر بمدة ساعة أو ساعتين إلى عطر ثقيل ولا يحتمل في ليلة صيفية حارة ولتجنب هذه المشكلة إليك أفضل الخيارات نرشحها لك لعطر مثالي.

عطور نسائية للحفلات الصيفية

1 - ديور جوي إنتنس من ديور

بعد ان أصدرت العلامة التجارية العطر بنسخة ماء العطر (Eau De Parfum) عام 2015 تأتي نسخة هذا العام بأسلوب ديكوريتيد أكثر ومزين بمكونات جديدة وراقية تلائم حفلات الأعراس سواء كانت بوقت النهار أو المساء.

بافتتاحية من النيرولي والبرغموت ولمسات الفانيلا والزهزر البيضاء لتأثير مشرق وراقي اما في قلب العطر فقد تقدم الورد من مدينة غراس الفرنسية مع الياسمين لفوحان مثالي يدوم ويدوم، أما قاعدة العطر فتتكون من اخشاب الصندل وحبوب التونكا والمسك الأبيض لثبات عالي.

يتوفر في متاجر العلامة ونقاط بيع التجزئة ابتداء من 100 دولار.

2 من رالف لورين عطر رومانس ميدنايت

برائحة عنبرية وزهرية رومانسية يفتتح العطر الشهير عبيره الآسر بمكونات رائعة من الليتشي وهو عبارة عن أحد المكونات العطرية التي تنتمي إلى النوتات الفاكهية الذي يعطي تأثيرا وهالة من النشاط التي تجعل الرائحة منعشة وحركية، مع جرعة من التوت البري والرغموت الطبيعي ، أما في قلب العطر فتكمن المكونات التي تأثر على فوحان العطر فنوتات تتأرجح بين الحلو والحامض بي الفريزيا والبيوني أو ما يعرف بأزهار ماي وياسمين سامباك والفراولة تجتمع المكونات لعمل توليفة ساحرة تختم بالفانيلا والسوسن لثبات سيقى معك طوال اليوم.

يتوفر العطر ابتداء من 80 دولار.

3 من ميوجلير عطر إنجيل نوفا

رائحة تتألف من التوليفة التي تجميع بين المكونات الكيميائية والطبيعية اعتادت دار ميوجلير الأيقونية على تقديمها إلينا منذ التسعينيات كما قدمتها في عطورها الثابتة مثل إنجيل الكلاسيكي وإيليان.

يفتتح العطر مكوناته برائحة من الأمبروكسان وهو مركب يضفي رائحة صناعية الى العطور مثيرة للحواس وقوية ونوتات من الليتشي والتوت الأزرق، أما في قلب العطر فيتميز الورد الأبيض والازهار الحمراء الحادة بمزيج فواح وآسر ، ويختتم العطر بقاعدة من البنزوين الصناعي الحاد لقاعدة تثبت لأطول فترة ممكنة وازهار دمشق التي تمتاز بعبير ممزوج بين الرائحة السيترسية والحلوة.

يتوفر العطر ابتداء من 80 دولار على موقع ميوجلير ونقاط البيع المختلفة.