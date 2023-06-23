إن موافقة شهر ذي الحجة يوم الجمعة لها أجر مضاعف، فالحج هي فريضة من فرائض الإسلام وأحد الأركان الخمسة التي يقوم عليها، قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)، وفيما يلي أفضل دعاء للحجاج يوم الجمعة:

أفضل دعاء للحجاج يوم الجمعة

اللهمَّ سلّم الحجّاج في برّك وبحرك وجوّك، اللهمَّ أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.

اللهمَّ يسّر للحجّاج طريقهم، واجعل حجّهم مقبولاً، وذنبهم مغفوراً، اللهمَّ تقبّل منهم أعمالهم خيرها وأنفعها".

اللهمَّ اجعل حجّهم خالصاً لوجهك، وتقبّل منهم صالح الدعاء والعمل.

اللهمَّ احفظ حجّاج بيتك الكريم وسهّل نُسكهم وتقبّل منهم.

اللهمَّ ردّ الحجّاج إلى أهلهم مغفورين سالمين.

اللهمَّ تقبّل حجّهم وسعيهم ويسّر لهم مناسك الحجّ.

اللهمَّ تقبّل حجّاج بيتك واغفر ذنوبهم وارزقهم واهدِهم وعافهم وحقّق أمانيهم وردّهم بالغنيمة والسلامة والفتح والفرج والرضا والسعادة وألحقنا بهم.

اللهمَّ إنّي أستودعتك حجّاج بيت الحرام، اللهمَّ سهّل عليهم مناسك الحجّ، وتقبّل منهم وردّهم إلينا سالمين يا رب العالمين.

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اللهمَّ اقبل حجّتهم وسهّل عليهم، إلهي أستودعك أرواحاً تعزّ عليّ فاحفظهم من كلّ سوءٍ.

﻿ اللهمَّ اقبل حجّتهم وسهّل عليهم، إلهي أستودعك أرواحاً تعزّ عليّ فاحفظهم من كلّ سوءٍ. اللهمَّ احفظ حجّاج بيتك واحميهم من كلّ شرٍّ وسهّل لهم حجّهم، أستودعتك يا ربّ دعواتهم وأُمنياتهم وجُلّ ما في صدورهم، فاغفر ذنوبهم، واقبل توبتهم، واعفُ عنهم يا كريم.

دعاء للحجاج وهم في الحجّ

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اللهمَّ تقبّل حجّهم وسعيهم ويسّر لهم مناسك الحجّ.

اللهمَّ تقبّل حجّاج بيتك واغفر ذنوبهم وارزقهم واهدِهم وعافهم وحقّق أمانيهم وردّهم بالغنيمة والسلامة والفتح والفرج والرضا والسعادة وألحقنا بهم.

اللهمَّ يا رب تقبّل من حجّاج بيتك الصالحات، واغفر لهم الذنوب والزلّات ووفّقهم للاستقامة وفعل الخيرات.

اللهمَّ يا رب يسّر على الحجّاج حجّهم وأعدهم لبلادهم سالمين غانمين مُتاعفين، واجعل حجّهم مبروراً، وسعيهم سعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً.

اللهمَّ إنّي أسألك مُوجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كلّ برٍّ والسلامة من كلّ شرٍّ والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهمَّ احفظ حجّاج بيتك الكريم وسهّل نُسكهم وتقبّل منهم.

اللهمَّ ردّ الحجّاج إلى أهلهم مغفورين سالمين.

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دعاء للحجاج عند عودتهم

﻿تقبّل الله حجّك وغفر ذنبك وأخلف عليك نفقتك.

تقبّل الله منكم حجّكم، وشكر سعيكم، وغفر ذنبكم، وستر عيبكم، وتقبّل دعاءكم، وأجزل لكم المثوبة

حجّاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً، وتجارةً لن تبور.

أدعيةٌ يردّدها الحاجّ من القرآن والسنة

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اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ.[رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن شداد بن أوس، الصفحة أو الرقم:6306، صحيح.]

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.[سورة البقرة، آية:286]

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ*وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.[سورة غافر، آية:7-9]

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ*رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ*رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ*رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.[سورة آل عمران، آية:191-194]

رَبَّنا ظَلَمنا أَنفُسَنا وَإِن لَم تَغفِر لَنا وَتَرحَمنا لَنَكونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ.[سورة الأعراف، آية:23]

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.[سورة البقرة، آية:201]

رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ*رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ.[سورة إبراهيم، آية:40-41]

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا.[سورة البقرة، آية:250]

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا.[سورة آل عمران، آية:147]

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﻿دعاء للحجاج قصير

اللهمَّ احفظ حجّاج بيتك الكريم وسهّل نُسكهم وتقبّل منهم.

اللهمَّ ردّ الحجّاج إلى أهلهم مغفورين سالمين.

اللهمَّ تقبّل حجّهم وسعيهم ويسّر لهم مناسك الحجّ.

اللهمَّ تقبّل حجّاج بيتك واغفر ذنوبهم وارزقهم واهدِهم وعافهم وحقّق أمانيهم وردّهم بالغنيمة والسلامة والفتح والفرج والرضا والسعادة وألحقنا بهم.

اللهم يا رب أسدل علينا سترك الجميل وأجعل تحت الستر ما تحب.

﻿دعاء للحجاج الذاهبين

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اللهمَّ يسّر للحجّاج طريقهم، واجعل حجّهم مقبولاً، وذنبهم مغفوراً، اللهمَّ تقبّل منهم أعمالهم خيرها وأنفعها.

اللهمَّ اجعل حجّهم خالصاً لوجهك، وتقبّل منهم صالح الدعاء والعمل.

دعاء الحجاج قبل موته

اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لا تغفر لي. وكان عمر بن عبد العزيز تعجبه هذه الكلمة منه ويغبطه عليها، ولما حكى ذلك للحسن البصري قال: أو قالها؟ فقيل نعم، فقال عسى.

﻿دعاء للمعتمر