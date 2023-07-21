أفضل فنادق ومنتجعات في شرم الشيخ

شرم الشيخ من أجمل الوجهات السياحية المصرية الساحلية المفعمة بجمال الطبيعة وأجواء الاستجمام، وهي مدينة سياحية تقع في جنوب شبه جزيرة سيناء في مصر، وتعد من أهم وجهات السياحة في منطقة البحر الأحمر وتشتهر شرم الشيخ بشواطئها الرملية الجميلة ومياهها الزرقاء الصافية، وتُعتبر الشواطئ الممتدة والحياة البحرية الغنية جذابة للغواصين وعشاق الغطس.

وتتميز شرم الشيخ بالكثير من الفنادق والمنتجعات السياحية الفاخرة، وتقدم الكثير من المغامرات المائية والأنشطة الترفيهية مثل ركوب الزوارق النفاثة، ركوب الباراشوت، الغوص، الغطس بالأنابيب، وركوب الأمواج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول في سوق نعمة، وهو المكان الرئيسي للتسوق والترفيه في المدينة، ويتوفر فيه مجموعة متنوعة من المحلات التجارية التي تبيع الهدايا والمنتجات المحلية والعالمية.

ويعتبر حديقة رأس محمد، الموجودة بالقرب من شرم الشيخ، مكانًا مثاليًا لمحبي الطبيعة والتاريخ، وتتميز هذه المنطقة بجمال طبيعتها الساحرة وتوفر فرصًا لمشاهدة الحياة البرية والاستمتاع بالمشاهد الخلابة للبحر الأحمر.

يجذب شرم الشيخ السياح من جميع أنحاء العالم طوال العام نظرًا للطقس الجميل المعتدل والشواطئ الجميلة، حيث تستمتع العائلة في شرم الشيخ بوقت ترفيهي جميل ورائع في حديقة أكوا بلو ووتر بارك للألعاب المائية والتي تتميز بمجموعة رائعة من الألعاب المائية المثيرة مثل الكاميكاز والحفرة السوداء، وكما تضم الكثير من حمامات السباحة سواء للكبار والصغار، ولا يمكن تفويت القيام بمشاهدة عروض الدلافين الترفيهية والسباحة معها بالإضافة إلى مشاهدة أحواض التماسيح وركوب القارب الزجاجي للاستمتاع بمشاهدة مياه البحر والشعاب المرجانية، وتجربة زيارة جبل سانت كاترين للاستجمام وسط الطبيعة الجبلية الهادئة.

وتستمتع أيضاً العائلة والأصدقاء بأجواء السهر مع العروض الفنية بمنتزه ألف ليلة وليلة المميز بوجود عروض فنية تراثية ومتاجر لبيع الهدايا التذكارية، أو يمكن التوجه الى ميدان سوهو سكوير وهو منطقة مفتوحة من المقاهي والمطاعم الشهية مع المحلات التجارية لشراء مختلف البضائع مثل الاكسسوارات والأزياء والهدايا.

بالإضافة إلى توفر الحدائق المثالية لأوقات من النزهة والاسترخاء أمام مشهد البحر، وملاعب لعشاق ممارسة الرياضة في الهواء الطلق مثل ملاعب الغولف والتنس، بالاضافة إلى صالات البولينغ وصالات الاسكواش.

أفضل فنادق ومنتجعات في شرم الشيخ

وفيما يلي قائمة أفضل فنادق ومنتجعات في شرم الشيخ:

منتجع فور سيزون شرم الشيخ



من أفضل فنادق ومنتجعات في شرم الشيخ منتجع فور سيزون شرم الشيخ والذي يمتاز بموقعه على هضبة مرتفعة تحيطه طبيعة رائعة وخلابة في أجواء من الرفاهية والفخامة، ويضم هذا المنتجع مجموعة متنوعة من خيارات الاسترخاء في السبا الصحي، وكما يوفر للضيوف أنشطة متنوعة من الغوص والغطس.

ريكسوس شرم الشيخ

يعتبر ريكسوس شرم الشيخ من أفضل فنادق ومنتجعات في شرم الشيخ المصنف ويتميز هذا المنتجع بـ5 نجوم على شاطئ ذو رمال بيضاء و 11 حوضاً للسباحة و3 منزلقات مائية، وكما يتم تقديم خدمات الخادم الشخصي في الشاطئ الخاص وكابانات المسبح، ويوفر الفندق مجموعة من الأنشطة الرياضية مثل التنس وتنس الطاولة والكرة الطائرة الشاطئية، وتشمل الأنشطة الأخرى على رمي السهام والبلياردو والغطس.

منتجع سنتيدوريفاوازيس سينس ريزورت

منتجع سنتيدوريفاوازيس سينس ريزورت من أفضل فنادق ومنتجعات في شرم الشيخ فهو يحتوي على مسابح مائية داخلية وخارجية، ويطل هذا المنتجع على جبال سيناء وجزيرة تيران، وفيه الكثير من الأنشطة والأماكن المخصصة للعائلة وخاصة الأطفال.

حياة ريجنسي شرم الشيخ

فندق حياة ريجنسي شرم الشيخ الرائع والذي يتميز بموقعه في وسط حدائق فيها مناظر طبيعية ومسابح على طراز البحيرات الشاطئية، وشواطئ خاصة وسبا ومطاعم ومحلات تجارية، ويُمكن الاستمتاع بجلسات مساج في السبا، ويتميز حياة ريجنسي شرم الشيخ بمركز اللياقة البدنية كلوب أوليمبوس وملاعب للتنس والاسكواش، ويتوفر فيه نادي أويسس للأطفال ومسابح للأطفال، بالإضافة إلى توفر أنشطة غوص وغطس عند الطّلب.

فندق وفيلات رويال سافوي



يقع فندق وفيلات رويال سافوي في وسط ساحة سوهو وهي قريبة من شاطئ خليج القرش ومنتجع شرم الشيخ للغولف، وفي هذا الفندق يمكنك تدليل نفسك مع خدمات النادي الصحي المتكاملة مثل علاجات باستخدام الأعشاب الطبيعية والزيوت العطرية النقية وجلسات التدليك والمنتجات المصرية للجسم وبالإضافة إلى علاجات للوجه بالإضافة إلى منطقة للاستجمام على السطح مع مظلات.

منتجع كليوباترا الفاخر

منتجع كليوباترا الفاخر من أفضل فنادق ومنتجعات في شرم الشيخ والذي يتميز بمسبح كبير لا متناهي، وشاطئ خاص ومركز للغوص على خليج نبق، وتتمتع غرف هذا المنتجع بديكور مميز وكما يتوفر في منتجع كليوباترا الفاخر برامج متنوعة من الترفيه وتشمل دروس اللياقة المائية في الصباح مع مدرب شخصي ودروس التنس.

منتجع سافوي

منتجع سافوي في مدينة شرم الشيخ من أفضل فنادق ومنتجعات في شرم الشيخ، ويتميز بالأجواء الاستوائية، خدمات الاستقبال، ولديه أيضاً فريق الرسوم المتحركة الذي يقدم مجموعة من الأنشطة والعروض الحية على مدار اليوم، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الفعاليات والألعاب التي يتم تنظيمها من خلال نادي الأطفال.

منتجع صن رايزارابين بيتش

يضم منتجع صن رايزارابين بيتش على مساحات من الحدائق والكثير من المرافق، حيث ينظم الكثير من الأنشطة الرياضية، ويوفر هذا المنتجع برامج الترفيه المسائية المنتظمة للأطفال ويقدم نادي الأطفال وكراسي عالية للأطفال وبوفيه خاص للأطفال في المطاعم، وتتوفر أسرّة للأطفال الرضع، ويمكن طلب جليسة أطفال إذا كانوا الأهل يريدون السهر والاستمتاع بالأجواء دون صغار.

منتجع أكوا بلو

يحتوي منتجع أكوا بلو على الكثير من المتاجر والكافيهات والمسابح المائية سواء للأطفال والكبار، ويحتوي منتجع أكوا بلو على الألعاب المائية بأنواعها، ويمكن لرواده القيام بجميع أنشطة الرياضة المائية، والغطس، وفيه حمامات سباحة خارجية دافئة وحمامات سباحة ساخنة للأطفال، ويقدم أيضا مجموعة متنوعة من الصالات من أجل أداء التمارين الرياضية وشطرنج الحديقة وملعب كرة اليد ومكان مخصص للرماية والسهام وملعب تنس.



أشهر المعالم السياحية في شرم الشيخ

محمية رأس محمد

خليج نعمة

شعاب يولاندا المرجانية

سوق شرم القديم

رأس أم سيد

خليج القرش

أفضل المطاعم الشاطئية في شرم الشيخ