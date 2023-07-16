البوابة - مدينة بودروم هي مدينة في شبه جزيرة بودروم ، تمتد من الساحل الجنوبي الغربي لتركيا إلى بحر إيجه. تتميز المدينة بخليجان توأم يطلان على قلعة بودروم. تم بناء هذه القلعة التي تعود للقرون الوسطى جزئيًا بالحجارة من ضريح هاليكارناسوس ، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم ، وقد اكتمل بناؤها في القرن الرابع قبل الميلاد.
أفضل 6 فنادق سياحية في مدينة بودروم التركية
مدينة بودروم
تعد المدينة أيضًا بوابة للمدن والمنتجعات الشاطئية القريبة. فهي مقصد سياحي شهير ، تشتهر بشواطئها ومواقعها التاريخية وحياتها الليلية. تتمتع المدينة بمناخ متوسطي معتدل ، صيف حار جاف وشتاء معتدل رطب.
أفضل وقت لزيارة بودروم هو خلال الربيع (مايو - يونيو) أو الخريف (سبتمبر - أكتوبر) ، عندما يكون الطقس دافئًا ومشمسًا ، ولكن ليس حارًا جدًا.
إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في بودروم:
- قم بزيارة قلعة بودروم.
- استكشف أنقاض ضريح هاليكارناسوس.
- قم بزيارة بوابة ميندوس ، إحدى بوابات المدينة القديمة.
- اذهب للسباحة أو أخذ حمام شمسي على أحد الشواطئ العديدة.
- قم برحلة بالقارب إلى إحدى الجزر القريبة ، مثل كوس أو سيمي.
- قم بزيارة حديقة Gökova الوطنية ، وهي منطقة طبيعية جميلة بها غابات الصنوبر والشواطئ والخلجان.
- اذهب للتسوق في العديد من البازارات والمحلات التجارية.
- استمتع بالحياة الليلية النابضة بالحياة في المدينة.
أفضل 6 فنادق سياحية في مدينة بودروم التركية
أبرز الفنادق السياحية:
1. ماندارين أورينتال : يقع هذا الفندق الفاخر في شبه جزيرة خاصة مع مناظر خلابة لبحر إيجه. يحتوي على مجموعة واسعة من وسائل الراحة ، بما في ذلك منتجع صحي ونادي شاطئي والعديد من المطاعم.
2. بودروم إيديشن: يقع هذا الفندق الأنيق في قلب مدينة بودروم. يحتوي على مسبح على السطح مع إطلالات بانورامية ومطعم حائز على نجمة ميشلين وشاطئ خاص.
3. فندق كمبينسكي بارباروس باي بودروم: يقع هذا الفندق من فئة الخمس نجوم على شاطئ جميل في Göltürkbükü يحتوي على مجمع مسابح كبير ومنتجع صحي والعديد من المطاعم.
4. منتجع لوكس بودروم : يقع فندق المنتجع هذا في Yalıkavak يحتوي على شاطئ خاص ومنتجع صحي والعديد من المطاعم.
5. بودروم لوفت: يقع هذا الفندق البوتيكي في قلب مدينة بودروم. يحتوي على تراس على السطح مع مناظر خلابة وحمام تقليدي ومرآب خاص للسيارات.
6. منتجع وسبا أليوم بودروم: يقع فندق المنتجع هذا في ياليكافاك. يحتوي على شاطئ خاص ومنتجع صحي والعديد من المطاعم.
هذه مجموعة مختارة من الفنادق الرائعة في بودروم. عند اختيار فندق ، ضع في اعتبارك ميزانيتك واهتماماتك والموقع الأفضل لك.
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