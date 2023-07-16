البوابة - مدينة بودروم هي مدينة في شبه جزيرة بودروم ، تمتد من الساحل الجنوبي الغربي لتركيا إلى بحر إيجه. تتميز المدينة بخليجان توأم يطلان على قلعة بودروم. تم بناء هذه القلعة التي تعود للقرون الوسطى جزئيًا بالحجارة من ضريح هاليكارناسوس ، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم ، وقد اكتمل بناؤها في القرن الرابع قبل الميلاد.

أفضل 6 فنادق سياحية في مدينة بودروم التركية

مدينة بودروم

تعد المدينة أيضًا بوابة للمدن والمنتجعات الشاطئية القريبة. فهي مقصد سياحي شهير ، تشتهر بشواطئها ومواقعها التاريخية وحياتها الليلية. تتمتع المدينة بمناخ متوسطي معتدل ، صيف حار جاف وشتاء معتدل رطب.

أفضل وقت لزيارة بودروم هو خلال الربيع (مايو - يونيو) أو الخريف (سبتمبر - أكتوبر) ، عندما يكون الطقس دافئًا ومشمسًا ، ولكن ليس حارًا جدًا.

إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في بودروم:

قم بزيارة قلعة بودروم.

استكشف أنقاض ضريح هاليكارناسوس.

قم بزيارة بوابة ميندوس ، إحدى بوابات المدينة القديمة.

اذهب للسباحة أو أخذ حمام شمسي على أحد الشواطئ العديدة.

قم برحلة بالقارب إلى إحدى الجزر القريبة ، مثل كوس أو سيمي.

قم بزيارة حديقة Gökova الوطنية ، وهي منطقة طبيعية جميلة بها غابات الصنوبر والشواطئ والخلجان.

اذهب للتسوق في العديد من البازارات والمحلات التجارية.

استمتع بالحياة الليلية النابضة بالحياة في المدينة.

أفضل 6 فنادق سياحية في مدينة بودروم التركية

أبرز الفنادق السياحية:

1. ماندارين أورينتال : يقع هذا الفندق الفاخر في شبه جزيرة خاصة مع مناظر خلابة لبحر إيجه. يحتوي على مجموعة واسعة من وسائل الراحة ، بما في ذلك منتجع صحي ونادي شاطئي والعديد من المطاعم.

2. بودروم إيديشن: يقع هذا الفندق الأنيق في قلب مدينة بودروم. يحتوي على مسبح على السطح مع إطلالات بانورامية ومطعم حائز على نجمة ميشلين وشاطئ خاص.

3. فندق كمبينسكي بارباروس باي بودروم: يقع هذا الفندق من فئة الخمس نجوم على شاطئ جميل في Göltürkbükü يحتوي على مجمع مسابح كبير ومنتجع صحي والعديد من المطاعم.

4. منتجع لوكس بودروم : يقع فندق المنتجع هذا في Yalıkavak يحتوي على شاطئ خاص ومنتجع صحي والعديد من المطاعم.

5. بودروم لوفت: يقع هذا الفندق البوتيكي في قلب مدينة بودروم. يحتوي على تراس على السطح مع مناظر خلابة وحمام تقليدي ومرآب خاص للسيارات.

6. منتجع وسبا أليوم بودروم: يقع فندق المنتجع هذا في ياليكافاك. يحتوي على شاطئ خاص ومنتجع صحي والعديد من المطاعم.



هذه مجموعة مختارة من الفنادق الرائعة في بودروم. عند اختيار فندق ، ضع في اعتبارك ميزانيتك واهتماماتك والموقع الأفضل لك.

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