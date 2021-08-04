أفضل ماركات أحمر الشفاه لجميع أنواع البشرة

تواجه الكثيرات صعوبة في الحصول على حمرة شفاه مناسبة للون بشرتهم ولكن الأمر يصبح في غاية السهولة بمجرد الحصول على الظل والدرجة المناسبة التي تٌبرز شفاهك و تتناسق مع لون بشرتك ومن الألوان التي تُشكل صعوبة بالنسبة للمثيرات هو اللون احمر الشفاه باللون الأحمر ودرجاته المختلفة.

إليك كتالوج كامل بأفضل أنواع أحمر الشفاة التي تتناسب مع ألوان البشرة المختلفة وتمنحكِ المظهر المثالي الذي تبحثين عنه:

MAC:

تقدم لك علامة التجميل الشهيرة MAC أحمر شفاه بدرجة لون مميزة يُطلق عليها الأحمر الروسيRussian Red وتتناسب هذه الدرجة مع لون البشرة المعتدل والداكن وتجعل اسنانك تظهر بشكل أكثر بياضاً.

Charlotte Tilbury:

هذه الدرجة الحمراء من العلامة التجميلية Charlotte Tilbury تعطي لك مظهر النجمات على السجادة الحمراء فهي درجة لون كلاسيكية وتتناسب مع ألوان البشرة الفاتحة.

Sephora:

تقدم لكِ sephora أحمر شفاه سائلة باللون الاحمر المخملي وهو درجة تحظى بشهرة كبيرة بين الفتيات على منصة تيك توك و يتناسب هذا اللون مع أغلب درجات البشرة و يتميز بثباته وخفة وزنه على شفاهك.

Maybelline:

تقدم لك Maybelline أحمر شفاه مميزة باللون الأحمر الذي يُطلق عليه اسم السحر المظلم وهو درجة تتناسب بشدة مع ألوان البشرة الداكنة.

BYREDO:

تحتاجين درجة الأحمر هذه الذي تقدمها علامة BYREDO الجمالية لإضفاء الجاذبية والأناقة على طلة مكياجك وما يُزيد من جمال هذا المنتج هو لمسة اللمعان التي يتركها على الشفاه.

Chanel:

تقدم لك العلامة التجارية الأشهر على الإطلاق Chanel أحمر شفاه بدرجة الأحمر الفرنسي وهذه الدرجة تتناسب مع جميع يومك سواء المناسبات الرسمية أو الخروج مع الأصدقاء.

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