جميلة البوابة: فوائد لا تعرفيها عن فيتامين سي

فيتامين سي هو أحد العناصر الغذائية الأساسية والحيوية للحفاظ على بشرتك صحية ومتألقة. لقد ثبت أنه أفضل مضاد للأكسدة لجسمك وفعال للعناية بالبشرة أيضًا...

كما أنه عامل طبيعي فعال مضاد للالتهابات ويمكن العثور عليه في معظم الفواكه والخضروات. يمنحه هذا العامل ميزة على منتجات العناية بالبشرة الأخرى ، حيث يمكنه اختراق الجلد بعمق ومحاربة الجذور الحرة.

يحافظ فيتامين سي على رطوبة بشرتك ويمنع التصبغ ويقلل من أضرار أشعة الشمس. كما يحميك من جميع المشاكل المتعلقة بالجلد: الشمس والرياح والتعب والتلوث. في الأساس، يبقيك في أفضل حالاتك.

فوائد لا تعرفيها عن فيتامين سي:

يقاوم الإجهاد التأكسدي الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية

تحتاج خلايا الجلد إلى فيتامين ج لمنع الضرر الناتج عن البيئات الخارجية المسببة للإجهاد مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية الضارة وغير ذلك من عوامل الإجهاد. تنتج هذه الضغوطات الجذور الحرة التي تسبب تلفًا شديدًا للجلد. يحتوي فيتامين سي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحمي بشرتك.

يجدد البشرة الدهنية

فيتامين سي علاج ممتاز للبشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب. يزيل الدهون الزائدة من بشرتك ، وينعمها ويشدها. يقلل من الالتهابات المرتبطة بحب الشباب ويحسن نسيج الجلد وصحته. يعالج فيتامين سي مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية الالتهابية مع تفتيح البشرة أيضًا.

يخفف التصبغ

إن إنزيم لتيروزيناز الموجود في فيتامين سي ضروري لعلاج فرط التصبغ. يحول التيروزيناز الموجود في فيتامين ج الأحماض الأمينية إلى الميلانين وبالتالي يمنع فرط التصبغ ويعالج علامات تلف الجلد.

يرطب البشرة

يقال إن فوسفات أسكوربيل المغنيسيوم الموجود في فيتامين سي له تأثير مرطب على بشرتك. يقلل من فقدان الماء من بشرتك مما يسمح للبشرة بالاحتفاظ بالرطوبة والبقاء رطبًا لفترة أطول.

يعزز إنتاج الكولاجين

الكولاجين هو أحد البروتينات الأكثر شيوعًا في الجلد التي تنضب بمرور الوقت. يرتبط إنتاج الكولاجين مباشرة بترهل الجلد. من المعروف الآن أن فيتامين سي هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعزز مستوى الكولاجين في بشرتك عن طريق تجديد خلايا الجلد وتقويتها. سيزيد فيتامين سي من كمية الكولاجين في جسمك ، وهذا عامل حاسم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة الجلد. يقلل حمض الأسكوربيك الموجود في فيتامين ج من تلف الجلد الضوئي. بالإضافة الى ذلك فيتامين سي علاج ممتاز لجميع المشكلات المتعلقة بالجلد.

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