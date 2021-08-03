أطعمة ومشروبات وعادات يجب تجنبها إذا كنت ترغب في طول العمر

لقد سمعنا عن حمية البحر الأبيض المتوسط وأسلوب الحياة الياباني الذي يعزز طول العمر بشكل طبيعي. بعد تعلم كل شيء عن ما نأكله وماذا نفعل للعيش حياة أطول وأكثر صحة، هناك بعض الأساسيات التي يجب اتباعها؛ وهى نظام غذائي صحي عالي الجودة، وممارسة ما لا يقل عن 150-180 دقيقة في الأسبوع.

ويقال أن اتباع هذا النظام يضيف، في المتوسط، 10 سنوات إلى حياتنا. لكن قبل البدء فيه يجب الانتباه لبعض العادات الخاطئة التي نقوم بها والتي ستعيق أمالنا في التمتع بحياة طويلة وصحية.

فيما يلي، 5 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها للتمتع بحياة صحية أطول:

الاستهلاك المفرط للكحول

ضع في اعتبارك هذا، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المشروبات الكحولية إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض الكبد وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، مما يحطم أمالك في التمتع بحياة طويلة وصحية.

الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة

نحن لا ننصح بعدم تناول البرغر أو المعكرونة أو البيتزا مطلقاً، ولكن الأبحاث المنشورة في مجلة " BMJ" الطبية تسلط الضوء على حقيقة أن هناك صلة بين تناول المزيد من اللحوم المصنعة، مثل لحم الخنزير المقدد، والنقانق والهوت دوغ، ولجم البقر، وزيادة خطر الموت المبكر.

استهلاك السكر

يحتوي السكر على الكثير من السعرات الحرارية، دون أي فوائد غذائية أساسية، حيث يمكن أن يكون لهذه السعرات الحرارية "الفارغة" آثار ضارة على عملية التمثيل الغذائي وتساهم في الإصابة بأمراض مثل السرطان والسكري من النوع 2 والسمنة وأمراض الأسنان وأمراض الكبد وما إلى ذلك.

الأطعمة المقلية أو المسببة للكوليسترول

البطاطس المقلية ورقائق البطاطس، وغيرهم، غنية للغاية بالسعرات الحرارية، ومن السهل تناول كميات كبيرة منها، مما تسبب زيادة في الوزن بطريقة غير صحية كما تؤدى إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار الذي لا يمكن التخلص منه لاحقًا.

التدخين

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن تدخين السجائر يؤدى إلى الوفاة المبكرة، حيث أن متوسط العمر المتوقع للمدخنين أقصر بعشر سنوات على الأقل من غير المدخنين.

كما أفادت المراكز، أن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بحوالي 90٪. معدل الوفيات الإجمالي بين المدخنين من الذكور والإناث على حد سواء أعلى بنحو ثلاث مرات من معدل الوفيات بين الأشخاص المماثلين الذين لم يدخنوا أبداً.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض إن التدخين يؤدي إلى أمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية والعديد من أنواع السرطان.

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