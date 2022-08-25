أفضل وصفة أرز بالكريمة في 20 دقيقة فقط وصفة أرز الكركم البسيطة غنية بالنكهات. يحتوي على توابل دافئة متوازنة تمامًا مع مرق الدجاج اللذيذ. وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك إعداد وصفة أرز صحية في 20 دقيقة فقط.

أفضل وصفة أرز بالكريمة في 20 دقيقة فقط

المكونات:

2 كوب أرز بسمتي

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

½ ملعقة كبيرة كُركُم

1 عود قرفة

1 ورقة الغار

4 أكواب مرق دجاج

ملح

1 ملعقة كبيرة مكسرات مفرومة

بقدونس طازج

أفضل وصفة أرز بالكريمة في 20 دقيقة فقط

الطريقة:

يشطف الأرز البسمتي . ضعي قدرًا كبيرًا على نار عالية. يضاف زيت الزيتون والكركم والقرفة إلى القدر . يضاف الأرز البسمتي إلى القدر ونقلب كل شيء. اطهيه لبضع دقائق ، حتى تبدأ الحواف في التحول للشفافة . يُضاف مرق الدجاج وورق الغار ورشة ملح إلى القدر ويُغلى المزيج . بمجرد الغليان ، خففي الحرارة وغطي القدر جزئيًا واتركيه يطهى لمدة 15 دقيقة . قدميها دافئة مع المكسرات والبقدونس الطازج في الأعلى.

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