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وصفة كرات الأوريو بدون فرن

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 24 آب / أغسطس 2022 - 02:00
وصفة كرات الأوريو بدون فرن
وصفة كرات الأوريو بدون فرن

وصفة كرات الأوريو بدون فرن كرات الأوريو بدون خبز هذه هي حلوى سهلة وسترضي أي شهوة للحلوى. مغلفة بالشوكولاتة البيضاء ومصنوعة من مسحوق الاوريو والجبن الكريمي. وتستغرق 10 دقائق فقط للتحضير!

وصفة كرات الأوريو بدون فرن

المكونات:

وصفة كرات الأوريو بدون فرن

12 بسكويتة أوريو الأصلي

2 أوقية جبنة الكريمة

1 ½  كوب شوكولاتة بيضاء مذابة

وصفة كرات الأوريو بدون فرن

الطريقة:

  • ضع الأوريو في الخلاط واخلطه حتى يصبح محببًا (إذا لم يكن لديك محضر طعام ، يمكنك سحق الأوريو في كيس).
  • انقل المزيج إلى وعاء وأضف الجبن الكريمي. تخلط حتى تمتزج بالكامل.
  • اصنع 12 كرة بحجم ملعقة كبيرة واتركها في الفريزر لمدة 15 دقيقة.
  • تذوب الشوكولاتة البيضاء وتغطى كرات الأوريو بالشوكولاتة بالكامل.
  • انقلها إلى صينية مبطنة بورق الزبدة، ورش فوقها قليل من فتات الأوريو.
  • ضعها في الثلاجة لبضع دقائق حتى تتماسك الشوكولاتة واستمتع بها!

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