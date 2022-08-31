أفضل وصفة برجر جمبري شهية

تسخن مقلاة - أو مقلاة غير لاصقة - مع 1-2 ملاعق كبيرة من الزيت

تسخن مقلاة - أو مقلاة غير لاصقة - مع 1-2 ملاعق كبيرة من الزيت .

تسخن مقلاة - أو مقلاة غير لاصقة - مع 1-2 ملاعق كبيرة من الزيت .

تسخن مقلاة - أو مقلاة غير لاصقة - مع 1-2 ملاعق كبيرة من الزيت .

تسخن مقلاة - أو مقلاة غير لاصقة - مع 1-2 ملاعق كبيرة من الزيت .

بعد ذلك ، ضعي الجمبري في محضر الطعام مع الثوم والبصل والبقدونس

بعد ذلك ، ضعي الجمبري في محضر الطعام مع الثوم والبصل والبقدونس .

بعد ذلك ، ضعي الجمبري في محضر الطعام مع الثوم والبصل والبقدونس .

بعد ذلك ، ضعي الجمبري في محضر الطعام مع الثوم والبصل والبقدونس .

بعد ذلك ، ضعي الجمبري في محضر الطعام مع الثوم والبصل والبقدونس .

يخلط كل شيء معًا حتى تتكون عجينة سميكة ومكتنزة قليلاً

يخلط كل شيء معًا حتى تتكون عجينة سميكة ومكتنزة قليلاً .

يخلط كل شيء معًا حتى تتكون عجينة سميكة ومكتنزة قليلاً .

يخلط كل شيء معًا حتى تتكون عجينة سميكة ومكتنزة قليلاً .

يخلط كل شيء معًا حتى تتكون عجينة سميكة ومكتنزة قليلاً .

يخرج المعجون من الخلاط ، ويوضع في وعاء كبير

يخرج المعجون من الخلاط ، ويوضع في وعاء كبير .

يخرج المعجون من الخلاط ، ويوضع في وعاء كبير .

يخرج المعجون من الخلاط ، ويوضع في وعاء كبير .

يخرج المعجون من الخلاط ، ويوضع في وعاء كبير .

الآن ، يسكب خليط البقسماط والتوابل في وعاء معجون الروبيان ويخلط كل شيء بملعقة حتى تمتزج جيدًا

الآن ، يسكب خليط البقسماط والتوابل في وعاء معجون الروبيان ويخلط كل شيء بملعقة حتى تمتزج جيدًا .

الآن ، يسكب خليط البقسماط والتوابل في وعاء معجون الروبيان ويخلط كل شيء بملعقة حتى تمتزج جيدًا .

الآن ، يسكب خليط البقسماط والتوابل في وعاء معجون الروبيان ويخلط كل شيء بملعقة حتى تمتزج جيدًا .

الآن ، يسكب خليط البقسماط والتوابل في وعاء معجون الروبيان ويخلط كل شيء بملعقة حتى تمتزج جيدًا .