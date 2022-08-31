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أفضل وصفة برجر جمبري شهية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 31 آب / أغسطس 2022 - 02:00
أفضل وصفة برجر جمبري شهية
أفضل وصفة برجر جمبري شهية

أفضل وصفة برجر جمبري شهية هذا الساندويتش خفيف ومقرمش ومليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية. وبصراحة ، إنها أفضل وصفة لبرغر المأكولات البحرية. كل قضمة مليئة بالنكهة - وستجد صعوبة في تناول واحدة منها فقط. بالإضافة إلى ذلك ، تحضير برجر الجمبري هذا سهل جداً.

أفضل وصفة برجر جمبري شهية

المكونات:

أفضل وصفة برجر جمبري شهية

1 رطل (454 جم) روبيان نيء مقشر منزوع العرق

2 فص ثوم (8 جرام) ، مفروم

1 بصلة حمراء صغيرة (125 جم) ، مفرومة

1 ملعقة كبيرة (6 جرام) بابريكا

1 ملعقة كبيرة (2 جم) بقدونس مفروم طازج

1 ملعقة كبيرة (3 جم) مسحوق فلفل حار

نصف كوب (60 جرام) بقسماط سادة

1 ملعقة كبيرة (14 جرام) زيت زيتون

1-2  ملعقة كبيرة (28 جرام) من زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو لطهي البرغر

أفضل وصفة برجر جمبري شهية

الطريقة:

  • قم بإذابة الجمبري وقشره ونظفه.
  • تسخن مقلاة - أو مقلاة غير لاصقة - مع 1-2 ملاعق كبيرة من الزيت.
  • يخلط الفلفل الحلو والبقدونس ومسحوق الفلفل الحار وفتات الخبز في وعاء صغير
  • بعد ذلك ، ضعي الجمبري في محضر الطعام مع الثوم والبصل والبقدونس.
  • يخلط كل شيء معًا حتى تتكون عجينة سميكة ومكتنزة قليلاً.
  • يخرج المعجون من الخلاط ، ويوضع في وعاء كبير.
  • الآن ، يسكب خليط البقسماط والتوابل في وعاء معجون الروبيان ويخلط كل شيء بملعقة حتى تمتزج جيدًا.
  • قسّم الخليط إلى أربع قطع منفردة تزن حوالي 12 رطل لكل منها.
  • تفرد القطع بالسمك الذي تريده ، وتشكل لعمل شكل دائري.
  • ثم ، في المقلاة الساخنة ، يطهى برجر الجمبري لمدة 3-4 دقائق على كل جانب حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي.
  • بمجرد أن ينضج البرغر ، ضعيها على خبز الهامبرغر أو أوراق الخس حسب اختيارك.

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