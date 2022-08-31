أفضل وصفة برجر جمبري شهية هذا الساندويتش خفيف ومقرمش ومليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية. وبصراحة ، إنها أفضل وصفة لبرغر المأكولات البحرية. كل قضمة مليئة بالنكهة - وستجد صعوبة في تناول واحدة منها فقط. بالإضافة إلى ذلك ، تحضير برجر الجمبري هذا سهل جداً.
أفضل وصفة برجر جمبري شهية
المكونات:
1 رطل (454 جم) روبيان نيء مقشر منزوع العرق
2 فص ثوم (8 جرام) ، مفروم
1 بصلة حمراء صغيرة (125 جم) ، مفرومة
1 ملعقة كبيرة (6 جرام) بابريكا
1 ملعقة كبيرة (2 جم) بقدونس مفروم طازج
1 ملعقة كبيرة (3 جم) مسحوق فلفل حار
نصف كوب (60 جرام) بقسماط سادة
1 ملعقة كبيرة (14 جرام) زيت زيتون
1-2 ملعقة كبيرة (28 جرام) من زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو لطهي البرغر
أفضل وصفة برجر جمبري شهية
الطريقة:
- قم بإذابة الجمبري وقشره ونظفه.
- تسخن مقلاة - أو مقلاة غير لاصقة - مع 1-2 ملاعق كبيرة من الزيت.
- يخلط الفلفل الحلو والبقدونس ومسحوق الفلفل الحار وفتات الخبز في وعاء صغير
- بعد ذلك ، ضعي الجمبري في محضر الطعام مع الثوم والبصل والبقدونس.
- يخلط كل شيء معًا حتى تتكون عجينة سميكة ومكتنزة قليلاً.
- يخرج المعجون من الخلاط ، ويوضع في وعاء كبير.
- الآن ، يسكب خليط البقسماط والتوابل في وعاء معجون الروبيان ويخلط كل شيء بملعقة حتى تمتزج جيدًا.
- قسّم الخليط إلى أربع قطع منفردة تزن حوالي 12 رطل لكل منها.
- تفرد القطع بالسمك الذي تريده ، وتشكل لعمل شكل دائري.
- ثم ، في المقلاة الساخنة ، يطهى برجر الجمبري لمدة 3-4 دقائق على كل جانب حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي.
- بمجرد أن ينضج البرغر ، ضعيها على خبز الهامبرغر أو أوراق الخس حسب اختيارك.
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