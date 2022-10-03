أفضل 10 أشياء للقيام بها في ملبورن على ميزانية محدودة إذاً ، لقد حزمت حقائبك وأنت متحمس للحاق برحلتك إلى ملبورن - واحدة من أكثر المدن شهرة في العالم؟ فكرة رائعة! ولكن هذا يعني أيضًا أنه يجب أن تفكر جدياً في التخطيط لنفقاتك الآن ، خاصةً إذا كنت تسافر على ميزانية محدودة. ومن المعروف أن مدينة ملبورن تتمتع بسمعة طيبة لكونها وجهة سفر باهظة الثمن. وهذا بالضبط هو السبب في أن القليل من التخطيط المسبق.

أفضل 10 أشياء للقيام بها في ملبورن على ميزانية محدودة

1. أشعر بالحماس في ملعب الكركيت MCG

لست مضطرًا لأن تكون من محبي لعبة الكريكيت لتزور ملعب MCG عليك فقط رؤيته لتشعر بالشغف! موطن أولمبياد 1956 ، MCG أو المعروف باسم The G ، هو الملعب الأكبر والأقدم في المدينة والأكثر شهرة.

أفضل 10 أشياء للقيام بها في ملبورن على ميزانية محدودة

2. غروب الشمس على شاطئ سانت كيلدا

شاطئ سانت كيلدا هو شاطئ جميل وشعبي يوفر الاسترخاء والمتعة طوال الوقت. إنه مكان مثالي لجميع أنواع الأنشطة ، سواء كنت ترغب في الجري أو المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة أو ركوب الأمواج بالطائرة الورقية أو الغوص في السماء أو ببساطة الاستمتاع بالمناظر الخلابة لمياه المحيط الصافية. حدائق النزهات القريبة الجميلة والملاعب الرائعة تجعل هذا الشاطئ الجميل مناسبًا لكل الأعمار والجنس.

أفضل 10 أشياء للقيام بها في ملبورن على ميزانية محدودة

3. قابل الكوالا والكنغر في حديقة حيوان ملبورن

تم وضع علامة على سعر الدخول 30 دولارًا للشخص الواحد ، وهذا بالتأكيد يعض قطعة كبيرة في جيبك ولكن محبي الحيوانات لا يريدون تفويتها بأي ثمن! حديقة حيوان ملبورن ، أقدم حديقة حيوانات في مدينة ملبورن وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.

تعرض حديقة حيوان ملبورن أكثر من 250 نوعًا من الحياة البرية وتقع على بعد 4 كيلومترات فقط من رحلة المدينة عبر عالم الحياة البرية واكتشاف عجائب الطبيعة أثناء استكشاف حديقة حيوان ملبورن الحائزة على جوائز. هناك دائمًا شيء جديد للاستمتاع به. تجول في الغابات المطيرة الآسيوية والأفريقية الخصبة ، حيث تتجول النمور وتتأرجح القرود من شجرة إلى أخرى. ثم خذ الوقت الكافي للتوقف ومشاهدة وجهاً لوجه مع إنسان الغاب في معرضهم الخاص.

أفضل 10 أشياء للقيام بها في ملبورن على ميزانية محدودة

4. استمتع في رويال آركيد

إذا كنت تحب التسوق في الأروقة ذات الطراز الفيكتوري العتيق ، فهذا المتجر مصمم خصيصًا لك! أقدم سوق رواق للبيع بالتجزئة في أستراليا يعود إلى القرن التاسع عشر ، تم ترميمه في 2002، رويال أركيد مليء بالعديد من المفاجآت للزوار.

أفضل 10 أشياء للقيام بها في ملبورن على ميزانية محدودة

5. زيارة محطة شارع فليندرز التاريخية

أقدم محطة قطار في أستراليا وأول محطة سكة حديد في ملبورن ، تعد محطة شارع فليندرز بلا شك من بين أكثر المعالم شهرة في ملبورن اليوم.

أفضل 10 أشياء للقيام بها في ملبورن على ميزانية محدودة

6. استرخِ في حدائق فيتزروي

يقع فندق Fitzroy Gardens ذو التصميم الكلاسيكي من العصر الفيكتوري ويقع على الحافة الجنوبية الشرقية من منطقة ملبورن المركزية للأعمال في شرق ملبورن ، وهو بمثابة واحة مورقة تقدم نافذة جميلة وهادئة.

أفضل 10 أشياء للقيام بها في ملبورن على ميزانية محدودة

7. أقفال الحب على جسر مشاة ساوثجيت

من خلف وسط المدينة ، يرتفع قوس عبر نهر ياررا يربط بين مركز فيكتوريا للفنون ومنطقة الأعمال والترفيه في ساوثجيت - هذا هو جسر المشاة ساوثجيت.

أفضل 10 أشياء للقيام بها في ملبورن على ميزانية محدودة

8. اكتشف فن الشارع في الأزقة والممرات المخفية بالمدينة

أثناء التجول في ملبورن ، لا تتفاجأ إذا وجدت ممرًا صغيرًا بالكامل بعيدًا في العاصمة المزدحمة المترامية الأطراف تغمره لوحة كبيرة من الألوان النابضة بالحياة والقطع الفنية. ملبورن هي واحدة من المدن التي تعشق الفن والفنانين.

أفضل 10 أشياء للقيام بها في ملبورن على ميزانية محدودة

9. جولات المشي لاستكشاف إبداع المدينة

لمزيد من المساعدة في هذه الفكرة ، توفر السياحة الحكومية العديد من الخيارات لجولات المشي المصحوبة بمرشدين مدفوعة الأجر والتي يمكنك الاختيار من بينها ولكن إذا كنت تعاني من نقص في الميزانية ، فما يمكنك القيام به هو مساعدة نفسك من خلال أخذ ورقة سير ذاتية التوجيه وخريطة.

أفضل 10 أشياء للقيام بها في ملبورن على ميزانية محدودة

10. أشعل شمعة في كاتدرائية القديس بولس

تعد كاتدرائية القديس بولس الرائعة أعجوبة طبيعية. واحدة من أشهر أماكن الصلاة والعبادة في المدينة ، ترسم الكاتدرائية صورة التناقض في أكثر مناطق المدينة صخبًا . اشعل شمعة في كاتدرائية القديس بولس واستمتع بالفن المعماري واللوحات في الكاتدرائية.

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