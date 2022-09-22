12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا إذا كنت تخطط لزيارة قلاع وكنائس جورجيا ، فهناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل توضيب حقائبك.

لا تزال جورجيا وجهة سفر غير مكتشفة نسبيًا مع بنية تحتية سياحية متطورة. بعض العادات والتقاليد هنا فريدة من نوعها ، لذلك إذا كانت جورجيا مدرجة في قائمة سفرك ، فأنت تريد معرفة هذه الأشياء قبل زيارتها.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

تعلم بعض الكلمات الجورجية أو الروسية قبل أن تذهب

اللغة الإنجليزية منتشرة على نطاق واسع في المدن الوسطى من البلاد ، بما في ذلك تبليسي وباتومي وكوتايسي. ومع ذلك ، إذا كنت تخطط للسفر عبر البلاد أو إلى مناطق نائية ، فمن الجيد أن تتقن بعض العبارات الأساسية باللغة الجورجية. ومع ذلك ، إذا كانت اللغة الجورجية تبدو صعبة بعض الشيء بالنسبة لك ، فيمكنك استخدام اللغة الروسية - فمعظم الجيل الأكبر سناً يتحدثها ويفهمها تمامًا.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

سترى الكثير من الكنائس والأديرة

جورجيا بلد ديني يتبع المسيحية الأرثوذكسية. دخلت الديانة المسيحية الى البلاد في القرن الرابع. يوجد في البلاد المئات ، إن لم يكن الآلاف ، من الكنائس والأديرة من عصر وأسلوب معماري مختلفين. في المناطق النائية ، تقع هذه الكنائس في الغالب على التلال ، لذا ستتمكن من التنزه قليلاً إذا قمت بزيارتها.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

ال ت نقل صعب بعض الشيء

المدن الرئيسية في جورجيا لديها وسائل نقل عامة جيدة التنظيم نسبيًا. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في السفر عبر البلد بمفردك ، فقد يمثل ذلك تحديًا. هناك خط سكة حديد يذهب إلى المدن والبلدات الرئيسية في المناطق الجورجية التسع ، لكنك ستحتاج إلى ركوب حافلة محلية أو حافلة صغيرة للسفر إلى المناطق النائية. محطة الحافلات فوضوية إلى حد ما وغير منظمة إلى حد ما ؛ قد تجد أيضًا أن عددًا أقل من الأشخاص يتحدثون الإنجليزية.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

المطبخ متنوع

إذا كنت من عشاق الطعام وتحب تجربة المأكولات المختلفة ، فلن تخيب جورجيا أملك. على الرغم من أنها غنية باللحوم والمعجنات ، إلا أن هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطباق النباتية أيضًا.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

البقشيش متروك لك

تتضمن معظم المطاعم والمقاهي رسوم خدمة بنسبة 10 في المائة على الفاتورة. حتى أن بعض المطاعم تضيف 15 أو 18 بالمائة. لذلك ، فإن البقشيش متروك لك.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

أحضر هدية إذا تمت دعوتك إلى منزل العائلة

يعتبر الضيف في جورجيا هبة من الله ؛ لذلك ، سوف تتأكد الأسرة المضيفة من أنك تشعر بالراحة في منزلهم. تأكد من إحضار نوع من الهدايا إلى أي منزل تقيم فيه ، سواء كان زهورًا أو زجاجة نبيذ أو علبة شوكولاتة جيدة.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

احترم الضيافة الجورجية

كما ذكرنا أعلاه ، سيبذل الجورجيون قصارى جهدهم لمعاملتك مثل الملوك في منازلهم ، لذلك من الجيد تذوق كل طبق على الطاولة. يُتوقع من الرجال أيضًا تناول كوب كامل من النبيذ. يمكنك رفض النبيذ بأدب وتناول أي عصير اخر يقدمه أصحاب الدعوة.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

الطعام رخيص

يفاجأ معظم الزوار بمدى رخص تكلفة الطعام هنا - في المطاعم أو في مطاعم الوجبات السريعة أو في المتاجر المحلية. تحقق من الأسواق المحلية واشتر الفاكهة والخضروات الطازجة من المزارعين المحليين. ومع ذلك ، إذا لم تكن من كبار المعجبين بالطهي ، يمكنك الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم كل يوم دون أن تكسر البنك.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

يمكن أن يكون استئجار سيارة مكلفا

جورجيا صديقة للميزانية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى ، ولكن الشيء الوحيد المكلف هو استئجار سيارة. يعتمد السعر على عدد الأيام ونوع السيارة وموقعها. تقدم بعض الشركات أيضًا خيارًا للسائق إذا كنت لا ترغب في الجلوس خلف عجلة القيادة.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

المتاحف رخيصة

بشكل عام ، فإن الذهاب إلى متحف في المدن الأوروبية الكبرى يكلف الكثير. ومع ذلك ، فإن أسعار التذاكر رخيصة للغاية في كل من تبليسي وأجزاء أخرى من البلاد. متوسط ​​سعر التذكرة هو ثلاثة لاري جورجي (0.70 جنيه إسترليني) لمعظم المتاحف في تبليسي.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

احمل القليل من النقود في جميع الأوقات

بينما يمكنك الدفع ببطاقتك الائتمانية في المدن الكبرى ، سترغب في حمل القليل من النقود معك دائمًا. هذا مفيد بشكل خاص أثناء السفر عبر البلاد ؛ معظم دور الضيافة والمطاعم في البلدات الصغيرة لن تقبل البطاقات.

12 نصيحة يجب أن تعرفها قبل زيارة جورجيا

الإنترنت متوفر

تتوفر تغطية Wifi إلى حد كبير في كل مكان ما لم تسافر إلى منطقة نائية جدًا ، حيث تعمل شبكات الهاتف بالكاد. تحتوي غالبية المقاهي والحانات والمطاعم ، فضلاً عن أماكن الإقامة ، على خدمة WiFi مجانية. كل ما عليك فعله هو طلب كلمة مرور.

اقرأ أيضاً:

أجمل 10 وجهات سياحية يجب عليكم زيارتها في خريف 2022