أفضل 10 أفكار لتنظيم خزانة الملابس بغض النظر عما إذا كان لديك خزانة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة ، يجب عليك دائمًا استخدام مساحة التخزين الخاصة بك بكفاءة. هناك العديد من ادوات تنظيم الخزائن المصممة لمساعدتك في إنشاء المزيد من مساحة التخزين القابلة للاستخدام. إنها سهلة التركيب ، وصديقة للميزانية ، وستساعدك على التحكم في خزانة ملابسك. فيما يلي 10 من أفضل أفكار تنظيم الخزانة.

أفضل 10 أفكار لت نظيم خزانة الملابس

استخدام المساحة الرأسية في الخزانة

تنظيم الخزانة يعني ببساطة زيادة المساحة ، بما في ذلك مساحة التعليق العمودي. لن تمتد معظم ملابسك من الأرض إلى السقف عند تعليقها ، مما يعني أنه يمكنك تثبيت صفوف من قضبان الملابس أحدها فوق الآخر لمضاعفة المساحة المعلقة. للتثبيت ، ارفع القضيب الحالي لأعلى مستوى ممكن بحيث يمكنك الوصول الى ملابسك بسهولة. بعد ذلك ، قم بتثبيت قضيب ثانٍ تحته حيث تنتهي ملابسك المعلقة على القضيب العلوي.

أفضل 10 أفكار لت نظيم خزانة الملابس

تخزين الأحذية على باب الخزانة

يمكن أن تكون الأحذية المخزنة في كومة على أرضية الخزانة صعبة الفرز للعثور على ما تحتاجه. لذا ، بدلًا من ذلك ، ضع في اعتبارك تخزين أزواج الأحذية الأكثر استخدامًا داخل باب خزانتك. يمكنك تحقيق هذا المظهر عن طريق تثبيت قضيب مع خطافات معدنية على باب الخزانة من الداخل.

أفضل 10 أفكار لت نظيم خزانة الملابس

تخزين الاكسسوارات على الشماعات

قد يكون من الصعب تخزين الأشياء الصغيرة من الملابس والإكسسوارات بطريقة منظمة. بدلًا من تكديسها في صناديق أو أدراج ، ضع في اعتبارك تعليق بعضها على علاقة واحدة. ستعمل هذه الحيلة مع قمصان التانك ، والأوشحة ، والأحزمة ، والقلائد ، وأكثر من ذلك. كل ما تحتاجه هو شماعة وحلقات تثبيت الستائر .

أفضل 10 أفكار لت نظيم خزانة الملابس

استخدام خطاف خارجي للثياب

إذا كنت مضطرًا للاستيقاظ والاستعداد في الصباح الباكر ، فقم بتعليق ملابسك في الليلة السابقة على خطاف ملابس خارجي، بحيث تكون في متناول يدك. يمكنك أيضًا استخدام خطاف تعليق الملابس لتعليق ملابس التمرين كمصدر إلهام لك للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. ويمكنك استخدام هذه الخطافات البسيطة لتعليق المعاطف أو الحقائب مؤقتًا. بالإضافة إلى أنها توفر مكانًا رائعًا لتعليق الأحزمة والأوشحة.

أفضل 10 أفكار لت نظيم خزانة الملابس

استثمر في شماعات خشبية

تحتوي كل من البدلات والسترات والفساتين والقمصان على نوع مختلف من الشماعات المخصصة لها ، والتي اغلبها مصنوع من المعدن الرخيص. بدلاً من ذلك ، يمكنك الحفاظ على خزانة ملابسك بسيطة باستخدام شماعات خشبية أساسية جيدة يمكن أن تعمل مع معظم قطع الملابس. ستضفي العلاقات المتطابقة على خزانة ملابسك مظهرًا أكثر جاذبية وتنظيماً ، والتي بدورها يمكن أن تلهمك لإبقائها منظمة.

أفضل 10 أفكار لت نظيم خزانة الملابس

استخدم الملصقات لتعريف الصناديق

يمكن أن تسهل القليل من الملصقات العثور على كل شيء في خزانتك. إنها مفيدة بشكل خاص لصناديق التخزين غير الشفافة ، وكذلك الصناديق الموجودة على رف مرتفع حيث لا يمكنك بسهولة رؤية ما بداخلها. استخدم الملصقات الجاهزة لإنجاز المهمة بسرعة أو اصنع ملصقاتك الخاصة من الورق المقوى وألصقها على صناديقك.

أفضل 10 أفكار لت نظيم خزانة الملابس

ضع فواصل بين الرفوف

يمكن أن تساعد مقسمات أو فواصل الرفوف في تنظيم مساحة محدودة على الرف. إنها تجعل طي الملابس وتكديسها أسهل ، كما أنها تجعل الرف يبدو أكثر أناقة بشكل عام. بمجرد طي كومة من الملابس ، ستحافظ المقسمات على كل شيء في مكانه وتضمن عدم ضياع القطع. تأتي مقسمات الأرفف بأحجام مختلفة ، لذا قم بقياس ملابسك أولاً للحصول على الفواصل المناسبة لاحتياجاتك.

أفضل 10 أفكار لت نظيم خزانة الملابس

تخزين العناصر في صناديق وسلال صغيرة

تعتبر الصناديق والسلال طريقة رائعة لحفظ الأشياء الصغيرة من الملابس والإكسسوارات مرتبة حسب الفئة. بالإضافة إلى ذلك ، من المفيد إضافتها إلى الأرفف التي يصعب الوصول إليها. يمكنك تخزين أشياء فيها مثل الأحزمة والقبعات والقفازات والجوارب الطويلة والملابس في غير موسمها. عندما يكون لكل شيء مكان ، فمن المرجح أن تعيد العناصر إلى الأماكن المخصصة لها وتحافظ على خزانة ملابسك بأكملها منظمة.

أفضل 10 أفكار لت نظيم خزانة الملابس

زيادة عدد الخزائن

أطقم الخزائن الجاهزة هي طريقة جديدة لاستخدام مساحات متعددة الاستخدامات لتحديث أي خزانة بدون ثمن ومشقة. أنت من يقرر مقدار المساحة المعلقة والرفوف التي تحتاجها ، ويمكن تركيب المجموعة وفقًا لمواصفاتك. يمكن أن تتسع جميع الأرفف والقضبان لتناسب خزانة ملابسك. وإذا كنت تعمل بمساحة أكبر وتحتاج إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات بدلاً من واحدة ، فيمكن أن تتلاءم جميعًا معًا للحصول على مظهر متماسك.

أفضل 10 أفكار لت نظيم خزانة الملابس

صناديق تخزين بلاستيكية مُصنَّفة لملابس الصيف

حاويات التخزين البلاستيكية هي ادوات تخزين أساسية في الخزانة. تأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام لتناسب أي قطعة من الملابس تقريبًا. وهي تأتي بأصناف واضحة ، بحيث يمكنك تقييم ما بداخلها بسرعة. أو يمكن تصنيفها أو ترميزها بالألوان بناءً على محتوياتها. للحفاظ على خزانة ملابسك تعمل بكفاءة ، قم بتخزين ملابسك حسب الموسم في حاويات التخزين. بهذه الطريقة ، ستوفر خزانة ملابسك مساحة أكبر، وستظل ملابسك غير الموسمية منظمة ومحمية في الحاويات.

اقرأ أيضاً:

أهمية حجم وارتفاع النافذة في فنغ شوي

محاذير فنغ شوي لوضع المرآة في المنزل