أهمية حجم وارتفاع النافذة في فنغ شوي إذا كانت العيون هي "نوافذ" القلب ، فإن النوافذ هي عيون المنزل. في فنغ شوي الصيني التقليدي، يمكن للنوافذ والأبواب حجب وتقليل التحفيز غير المرغوب فيه بالخارج ، وتأخذ الطاقة الحيوية وزفير القديم واستنشاق الهواء الجديد ، وبالتالي المنافذ المهمة للداخل والخارج من المنزل. نوافذ فنغ شوي مهمة لمنزلك ولا ينبغي تجاهلها.

أهمية حجم وارتفاع النافذة في فنغ شوي

الارتفاع

يجب أن يكون الجزء العلوي من النافذة أطول من طولك ، وذلك لتحسين ثقتك وتحملك وتجنب الانحناء للنظر إلى الخارج.

أهمية حجم وارتفاع النافذة في فنغ شوي

الحجم

يجب أن تكون النافذة ذات حجم معتدل. ليست كبيرة جدًا ولا صغيرة جدًا. إذا كانت النافذة كبيرة جدًا ، فسوف تنفث الطاقة وتؤدي إلى العديد من المشكلات ، مثل خروج طفل متمرد عن السيطرة ؛ إذا كانت النافذة صغيرة جدًا ، فسيؤدي ذلك إلى عدم كفاية الطاقة والإضاءة السيئة ، وبالتالي ستزداد الين في منزلك وستصاب عائلتك بالاكتئاب وضيق الأفق. بشكل عام ، يجب أن تكون النافذة أصغر من باب المدخل. إذا كانت النافذة كبيرة جدًا ، فيمكنك حل الخلل بوضع ستائر طويلة أو تقسيمها إلى عدة نوافذ.

أهمية حجم وارتفاع النافذة في فنغ شوي

الرقم

يجب تصميم النوافذ على أساس مبدأ التهوية الداخلية والإضاءة مع تجنب تصميم ثلاث نوافذ متتالية أو أكثر. تؤدي النوافذ الكثيرة جدًا إلى تيار هوائي قوي ، والذي سيدمر حقل Qi الهادئ ويسبب الحياة العصبية والخلافات المنزلية والعائلية.

أهمية حجم وارتفاع النافذة في فنغ شوي

الشكل

تضفي النوافذ الدائرية أو المقوسة إحساسًا بالهدوء والسكينة مثل دور العبادة، وبالتالي فهي مناسبة لغرف النوم والممرات والأماكن الترفيهية. النوافذ المربعة تجعل الناس يشعرون بالإثارة والإيجابية ، وبالتالي فهي مناسبة للمطاعم وأماكن العمل. بالنسبة للمساكن ، فإن الاستخدام المختلط للشكلين أعلاه هو الأفضل. النوافذ المدببة أو المثلثة حادة للغاية ومدمرة ، لذلك يجب تجنبها في منزلك.

أهمية حجم وارتفاع النافذة في فنغ شوي

اللون

يجب أن يكون إطار النافذة والجدار بألوان مختلفة لإظهار المنظر الخارجي بوضوح وتشكيل لوحة مناظر طبيعية ستجلب لك الحيوية والإبداع. أثناء اختيار لون إطار النافذة ، تأكد من تطابقه مع الجو العام لتحسين فنغ شوي في منزلك.

أهمية حجم وارتفاع النافذة في فنغ شوي

الاتجاه

وفقًا لنظرية فنغ شوي التقليدية ، فإن النافذة الموجودة في شرق منزلك هي الأفضل. نظرًا لأن الشمس تشرق من الشرق وتولد الأمل والحيوية ، فإن النوافذ المواجهة للشرق ستجعل المنزل مليئًا بالحيوية وتجلب لك الحظ السعيد. النوافذ المواجهة للجنوب هي الأكثر شيوعًا بينما النوافذ المواجهة للجنوب الشرقي تجعل المنزل دافئًا في الشتاء وباردًا في الصيف ويفيد صحتك. النوافذ المواجهة للشمال تضر بصحتك لأن الشمال ينتمي إلى يين في خمسة عناصر وهذا النوع من النوافذ سوف يستوعب الطاقة الضارة. النوافذ التي تواجه الغرب والشمال الغربي تجعلك عرضة لهجوم الرياح الباردة في الشتاء بينما تسمح النوافذ التي تواجه الشمال الشرقي والجنوب الغربي بأشعة الشمس المحدودة ولها تأثير ضئيل من حيث فنغ شوي.

أهمية حجم وارتفاع النافذة في فنغ شوي

طريقة واتجاه فتح النافذة

من منظور فنغ شوي ، فإن النوافذ المنزلقة أو التي تفتح للخارج هي الأفضل طالما لم تتأثر المنطقة الأمامية والخلفية. تفتح النافذة بالكامل سواء للداخل أو للخارج وليس لأعلى أو لأسفل.

تعد النوافذ التي تفتح للخارج أفضل لأنها يمكن أن تحسن حياتك المهنية ، وتستوعب المزيد من الهواء النقي وتخرج الهواء الكريهة بالداخل بمجرد فتحها. على العكس من ذلك ، فإن النوافذ التي تفتح إلى الداخل تتعارض مع كل من الهواء ووظيفتها. عندما يتم فتح نافذة ، فإن أفضل موقف هو عدم وجود كتلة لتدفق الهواء.

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