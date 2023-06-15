في كل عام يحج المسلمون إلى مكة المكرمة وهي إحدى أهم المدن الإسلامية، وتعتبر مكة المكرمة من أكثر الأماكن المباركة من الله سبحانه وتعالى وهي مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم.

تقع مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية وهي تقع في سهل تهامة الساحلي الذي يمتد على طول ساحل البحر الأحمر أي من خليج العقبة في أقصى الشمال حتى باب المندب في الجنوب، فيما يلي نقدم لكم أفضل 5 فنادق مكة المكرمة مطله على المسجد الحرام للسفر لأداء مناسك الحج:

أفضل 5 فنادق في مكة المكرمة مطله على المسجد الحرام

فندق ساعة مكة فيرمونت

فندق ساعة مكة فيرمونت يطل على المسجد الحرام وهو أحد الفنادق المثالية خاصة في موسم الحج الملىء بأجواء الراحة والاسترخاء.

فندق سويس اوتيل المقام مكة

يعتبر فندق سويس اوتيل المقام مكة جزء من مجمع أبراج البيت البارز في المنطقة المجاورة المباشرة للمسجد المقدس، ويقع فندق سويس اوتيل المقام مكة على بُعد 60 دقيقة أو 80 كيلو متر بالقيادة من الميناء الدولي ومطار جدة.

فندق سويس اوتيل مكة

فندق سويس اوتيل مكة Swissotel Makkah تم إنشاؤه في 1487، وهو من أفضل الفنادق العصرية من فئة خمس نجوم في المملكة العربية السعودية، حيث تم افتتاحه في الشرق الأوسط بأكمله، وهو جزءًا من مجمع أبراج البيت، يقع فندق سويس اوتيل مكة على مقربة من المسجد الحرام ويتمتع بإطلالة على الكعبة والمسجد الحرام بأكمله، ويحتوي الفندق على مطعمين وغرفة اجتماعات ومركز أعمال واحد، بالإضافة إلى المداخل الخاصة التي تسهل على الحجاج الوصول إلى المسجد الحرام.

جبل عمر حياة ريجنسي مكة

فندق جبل عمر حياة ريجنسي مكة من أفخم وأفضل الفنادق في مكة المكرمة، حيث يصنف من فئة 5 نجوم، ويتميز جبل عمر حياة ريجنسي مكة بموقعه مثالي حيث يبعد الفندق دقيقة واحدة فقط سيراً على الأقدام عن المسجد الحرام ويقع برج ساعة مكة الملكي على بُعد 400 متر من جبل عمر حياة ريجنسي مكة.

تتضمن التسهيلات العديدة التي يوفرها جبل عمر حياة ريجنسي مكة الفاخر، استقبال جميل على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدمة الغرف 24-ساعة وإنترنت لاسلكي مجاني في الأماكن العامة.

كل الغرف مكيفة ومجهزة ببار صغير، تلفزيون/ستلايت وتلفزيون- شاشة مسطحة. كل غرفة تتضمن مكان للجلوس داخل الغرفة، مكتب ومنبه.

يتميز فندق حياة ريجنسي مكة جبل عمر أنه يضم خيارات كثيرة من أجل تناول وجبة العشاء حيث تتوفر الأصناف العالمية في مطعم The Oasis والأطباق الإيطالية في مطعم Al Forno.، وتتضمن أماكن تناول الطعام في فندق مقهى Tea Lounge ومطعم Al Tekkaya.

حيث يوفر هذا الفندق مواقف سيارات عام في المبنى ويقع ضمن مسافة قصيرة بالسيارة من الكعبة، أبراج البيت والمسجد الحرام، إضافة إلى أنه يقدم المساعدة في تنظيم برامج الجولات السياحية للنزلاء.

فندق دار التوحيد إنتركونتينتال

فندق دار التوحيد إنتركونتينتال Dar Al Tawhid Intercontinental Makkah ذات فئة 5 نجوم مُطل أمام المسجد الحرام، حيث يوفر أماكن إقامة فاخرة ومميزة للحاج أو المعتمر.

يحتوي فندق دار التوحيد إنتركونتينتال على غرف ضيوف واسعة ذات أثاث فخم وأنيق، ويوفر الكثير من الغرف بإطلالة بانورامية على المسجد الحرام، وتتميز جميع الغرف بديكور شرقي، وتشتمل على مجموعة من وسائل الراحة الحديثة، بما في ذلك تلفزيونات شاشات بلازما مع قنوات فضائية، وتتوفر خدمة الواي فاي.

بالإضافة إلى أن الفندق يحتوي 3 مطاعم يمكن للضيوف الاختيار منها، حيث تقدم مجموعة كبيرة من المأكولات العالمية، فضلاً عن الكثير من أطباق الشرق الأوسط مع إطلالات رائعة على المسجد الحرم.

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