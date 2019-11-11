أفضل 5 أماكن سياحية للسفر إليها في فصل الشتاء

الشتاء من أجمل فصول السنة وبه يهطل المطر والثلج، وفي فصل الشتاء يصبح الجو هادئًا ومنعشًا ورومانسيًا، لكن كثيراً ما يخطر ببالنا بالسفر بهدف الترفيه والابتعاد عن ضغوطات الحياة قليلاً. ومن أهم الأماكن السياحية المناسبة للسفر إليها في فصل الشتاء هي:

1- الإمارات العربية المتحدة

تحتوي الإمارات العربية المتّحدة على العديد من الأماكن السياحية التي يُنصح بالتوجّه إليها خلال فصل الشتاء، ومنها ما يأتي:

- دبي: مدينة دبي من أفضل الوجهات السياحية خلال فصل الشتاء، إذ تتميّز بصيفها الحارّ جداً، وطقسها المعتدل شتاءً والمناسب للسباحة، كما تُتيح المدينة للزوّار التمتّع بالثلج من خلال زيارة سكاي دبي.

- أبو ظبي: تتميّز مدينة أبو ظبي بمناخها الرائع خلال فصل الشتاء، إذ تُعدّ الوجهة المناسبة للتمتّع بالأنشطة الخارجية في الهواء الطلق، مثل زيارة قصر الشيخ زايد الكبير، والذهاب إلى الكورنيش على البحر، كما تُعدّ المدينة من أفضل الأماكن للعائلات؛ وذلك لاحتوائها على العديد من النشاطات التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

2- مدينة أبيسكو

تقع مدينة أبيسكو في السويد في أقصى شمال قارّة أوروبا تحديداً، وتُعدّ واحدةً من أفضل الأماكن السياحية في العالم خلال فصل الشتاء، إذ تتميّز المدينة بالظلام؛ وذلك لعدم شروق الشمس فيها لعدّة أسابيع في شهريّ كانون الأول وكانون الثاني، ممّا يُتيح للزوّار مشاهدة الشفق القطبي الساحر، كما تُتيح للزوّار مُمارسة التزلّج الريفي على طول مسارات المنتزه الوطني.

3- مدينة كوبنهاغن

تُعتبر مدينة كوبنهاغن الدنماركية من أفضل الأماكن السياحية الخيالية في فصل الشتاء في أوروبا، إذ تُتيح المدينة للزوّار التوجّه إلى المقاهي ومشاهدة الثلوج المتساقطة في الخارج، كما تُتيح لهم زيارة حديقة تيفولي وهي مدينة ترفيهية تقع في قلب مدينة كوبنهاغن، والتي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر.

4- إسبانيا

تقع أجزاء من مدينة إسبانيا أو كما كانت تُعرف بالأندلس قديماً في أقصى الجنوب من الساحل الإفريقي، ممّا جعلها تتميّز بدرجة حرارة معتدلة خلال فصل الشتاء، وانخفاض كلفة الإقامة فيها، كما يوجد العديد من معالم الجذب السياحي فيها، مثل قصر الحمراء في غرناطة، وكاتدرائية إشبيلية غير المكتظّة بالزوّار، والحياة الليلية النشطة.

5- مدينة البندقية

تُعدّ مدينة البندقية الموجودة في إيطاليا من أفضل الأماكن التي يُنصح بالتوجّه إليها ما بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول، إذ تكون المدينة غير مكتظّة بالزوّار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفنادق نسبياً، كما يمكن التمتّع خلال هذه الفترة بالفنّ الديني، والتوجّه إلى متحف مجموعة بيغي غوغنهايم الذي يعرض الفنّ الأمريكي والأوروبي خلال القرن العشرين في المنازل والحدائق.

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