أفضل 5 أماكن في العالم لتأمل النجوم

لا شكَّ أن التواصلَ مع الطبيعة أمرٌ بغاية الروعة. بالرغم من أنني شخصٌ يعشقُ حياة المدينة، إلا أنني أشعر بحاجة مُلحّة لمغادرة المدينة وتأمل شيء جميل لم يُصنع من قِبل البشر. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون ذلك المكان كبيراً. لا أُنكر أنني أعشق الجبال والبحار والمحيطات لكن لا يمكن مقارنتها جميعاً بالنظر إلى السماء ومشاهدة جميع النجوم. ستساعدكم رؤية النجوم على التأمل والشعور بأنكم في عالمٍ لامتناهٍ.

وإليكم أفضل 5 أماكن لتأمل النجوم حول العالم:

نوفا سكوتيا

تعد نوفا سكوتيا في (كندا) منطقةً رائعةً لتأمل النجوم وذلك لأنها تملك مقدار قليلاً من التلوث الضوئي. فخلال معظم أيام السنة، تكون السماء صافية ومظلمة وبذلك ستتمكنون من رؤية جميع النجوم في السماء والاستمتاع بصغر حجمنا في هذا الكون الواسع. أما بالنسبة لأشهر بقعة في هذه المنطقة بالنسبة للسكان المحليين و السياح فهي حديقة بحيرة ايلينوود الإقليمية (Ellenwood Lake Provincial Park).

النروج

ما يميز تأمل النجوم في النروج هو تمكنكم من رؤية الشفق القطبي إذا تمكنتم من الذهاب في التوقيت المناسب. جميع سكان النروج معتادون على هذه الظاهرة، لذلك سيكون من السهل عليكم إيجاد فندق جميل للبقاء فيه اثناء استمتاعكم بمراقبة النجوم.

أنتارتيكا (القارة القطبية الجنوبية)

نعلم أن فرصكم للذهاب إلى القارة القطبية الجنوبية محدودة للغاية. فجميع الرحلات إلى هناك مخصصةٌ للعلماء و المكتشفين. فهي ليست مكاناً يستقطب الكثير من السياح! لكن يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن نسبة التلوث الضوئي هناك تسجل معدل صفر بالمئة كما يندر تواجد الغيوم هناك أيضاً. فإذا ذهبتم يوماً إلى أنتارتيكا, ثِقوا أنكم ستحصلون على رؤية رائعة للسماء في المساء لدرجة أنكم ستتمكنون من إيجاد مجموعاتكم النجمية المفضلة.

فنلندا

تعد فنلندا بلداً رائعاً لتأمل النجوم كحال النروج لأنها تملك الكثير من الفنادق التي تستقطب عشاق النجوم. فعلى سبيل المثال، يوجد فندق في فنلندا يملك غرفاً شبيهة ببيوت الأسكيمو مع سقفٍ زجاجي. وهذا يعني أنكم تستطيعون النظر إلى النجوم أثناء استلقائكم على سريركم المريح. لا نظن أنكم ستجدون طريقة أكثر رومانسية للاستغراق في النوم.

حديقة بيغ بيند الوطنية

توجد هذه الحديقة في تكساس وهي مناسبةٌ لمراقبة النجوم. ففي عام 2018، منحت (منظمة Dark-Sky العالمية) التصنيف الذهبي لهذه الحديقة و ذلك لقلة التلوث الضوئي فيها.

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