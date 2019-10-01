ما هي أهم معالم مدينة طرابزون؟

تحتفظ مدينة طرابزون الحديثة بالكثير من المظاهر التي تعود للعصور الوسطى، حيث يقع قلب المدينة على سهل منبسط مثلث الشكل بين واديين عميقين، مع احتفاظه بالمرفأ الروماني القديم في قاعدته، وفي نهايته الجنوبية يتواجد آثار قلعة.

وكما يشتهر وسط المدينة بأنّه مطوق بالجدران من الشرق والغرب والتي يعود تاريخها للعصور البيزنطية، كما يوجد الحي التجاري للمدينة حول البازار والمنتزه اللذين يقعان في الجانب الشرقي من المدينة بالقرب من قلعة يوروس القديمة، ويُشار إلى أنّ المقاطعة تشتهر بالغابات الكثيفة وهي مكتظة بالسكان، وتُنتج العديد من المحاصيل المزروعة كالفواكه والبندق.

ومن أهم معالم مدينة طرابزون:

1- دير سوميلا:

يُعدّ دير سوميلامن أشهر المعالم السياحية في مدينة طرابزون، وهو مبنى مذهل يقع على منحدر قوي يطل على المناظر الطبيعية الجميلة، ويضم الدير كنيسة الروم الأرثذوكس التي تم بناؤها في عام 386م على ارتفاع 1200 متر فوق منتزه ألتندرا الوطني.

2- قلعة طرابزون:

تقع هذه القلعة في مدينة طرابزون ويعود تاريخها للعصر البيزنطي، وتتألف من ثلاثة حصون، حيث يعتقد الخبراء أنّ الجزء العلوي من القلعة يعود لما يُقارب 2000 ق.م عندما كانت تُستخدم كحصن، ثمّ تمّ بناء الحصن الأوسط والحصن السفلي من قبل ألكسيوس الثاني، كما وجد توقيع للسلطان العثماني محمد الثاني على إحدى بوابات القلعة.

3- قرية أوزنغول:

تقع قرية أوزنغول جنوب مدينة طرابزون، وتُعدّ من أكثر الأماكن شعبيةً بالنسبة لسكان المدن من أجل قضاء بعض الوقت في الطبيعة، وهي قرية جميلة محاطة بالجبال الخضراء وتحتوي على بحيرة كبيرة في المنتصف، كما تُعدّ مكاناً مثالياً للاسترخاء، وممارسة الرياضة، والمشي لمسافات طويلة.

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