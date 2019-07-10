أفضل 5 دول لقضاء عطلة الخريف فيها

ورصد موقع جريدة "إندبندنت" أفضل المدن حول العالم لزيارتها خلال أيلول المقبل، ما بين التزلج في أميركا الجنوبية أو زيارة كندا أو مهرجان موسيقى في الجبال الإيطالية.

ترينتينو - إيطاليا

الاستمتاع بمهرجان موسيقى الجليد الشهير، في شمال شرق إيطاليا هذا الشهر، والذي يقام للعام الخامس والعشرين ويتضمن حفلات موسيقية في الهواء الطلق، فوق قمم الجبال ولا يمكن الوصول إليها إلا سيراً على الأقدام، ويشهد أول أوبرا كاملة تُنفَّذ على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى الاستمتاع بالبيتزا الإيطالية وفطائر التفاح، كما تنتشر طرق ركوب الدراجات.

مراكش - المغرب

تعد مراكش المغربية إحدى المدن المميزة في شهر الخريف، فقد شهدت إقبالا سياحياً كبيراً أخيراً، وزادت حجوزات السفر بنسبة 89%، ويمكنك مشاهدة جدران حدائق الكوبالت الزرقاء في حديقة ماجوريل، كما تتميز في أيلول بدرجات حرارة منخفضة، بالإضافة إلى الهدوء المميز الذي يمنحك فرصة التمتع بالمدينة والجلوس على المقاهي لتناول الشاي بالنعناع، ومشاهدة سحّاب الأفعى ومحترفي التماثيل في ساحة جامع الفنا كما يقام مهرجانان إلكترونيان للموسيقى وهما: أطلس إلكترونيكس خلال الفترة من 28 أب وحتى 2 أيلول، ومهرجان الواحة خلال الفترة من 13 وحتى 15 أيلول.

فالبارايسو - تشيلي

تقدم ميزة التزلج على الجبال والمنحدرات في جبال الأنديز، التي تعد أشهر منتجعات التزلج Portillo، الذي يوفر منحدرات غير مزدحمة، مع كثير من السباقات للمبتدئين والمتزلجين وفندق ممتاز على ارتفاع 2880 متراً.

إيرلندا الغربية

الاستمتاع بالمأكولات الإيرلندية ومهرجان Taste of West Cork خلال الفترة من 6 إلى 15 أيلول، بالإضافة إلى مهرجان Galway الدولي للمحار والمأكولات البحرية خلال الفترة من 27 وحتى 29 أيلول، بالإضافة إلى المناظر الساحلية المثيرة أثناء القيادة على طول ساحل المحيط الأطلسي، حيث يمكنك باستمرار رؤية قلاع قديمة مغمورة بالرياح وشواطئ رملية واسعة، بالإضافة إلى مقابر صخرية أقدم من الأهرامات، وجزر مليئة بالأساطير والقصص القديمة.

ألبرتا - كندا

مينة ألبرتا في كندا تعد نقطة مهمة لزيارة جبال روكي، كما تتميز بوجود عديد من المحال والمعارض الفنية، بالإضافة لإمكانية زيارة برج Calgary الذي يبلغ ارتفاعه 191 متراً، بينما تتميز حديقة Banff الوطنية بإطلالات خلابة على البحيرات الجليدية ومسارات لا تنتهي من المشي لمسافات طويلة في الغابات؛ بالإضافة إلى إمكانية ركوب قارب التجديف في بحيرة لويز.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

8 نصائح لتجنب الغثيان والدوار أثناء السفر

3 فوائد للسفر تعرف عليها