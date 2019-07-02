8 نصائح لتجنب الغثيان والدوار أثناء السفر

يعاني عدد من الناس أثناء الرحلات الطويلة من الشعور بالقلق والاستياء، نتيجة الإصابة بالغثيان أو دوار البحر، الذي قد يفسد الرحلة ويقلبها رأسًا على عقب، فلماذا يصاب بعض الأشخاص بالدوار أو الغثيان أو سوار البحر أثناء السفر؟

يعتقد الباحثون أنه ناجم عن إشارات متضاربة للدماغ من الأذن الداخلية بفعل تضارب الحركة بين العين والأذن الداخلية على سبيل المثال، إذا كنت على متن سفينة سياحية بطيئة الحركة، قد تخبر عينيك المخ أنك لا تتحرك على الإطلاق، ولكن النظم الموجودة في دماغك والأذن الداخلية التي تتحكم في التوازن والموقف (الأنظمة الدهنية والجسدية) تقول: "نعم أنت تتحرك، هذه الإشارات المختلطة سرعان ما تسبب الغثيان الذي قد يُتبع بنوبات التقيؤ ودوخة".

ونقدم خلال السطور التالية مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بالغثيان أو دوار البحر، الذي قد يفسد الرحلة:

1- اختر المقعد المناسب، ولا تجلس في المقعد المجاور للسائق. إذا كنت مضطرا فحاول الجلوس في المقعد الأمامي والنظر إلى الأفق الذي يمنح شعورًا بمزيد من التحكم، إذا واجهتك مشكلة في المقعد الخلفي، فحاول إجراء محادثة مع أي شخص لتخفيف القلق من عدم التحكم في الموقف.

2- تجنب القراءة ، لكن إذا اضطر الأمر عليك ووجب عليك قراءة كتاب في مركبة متحركة تجعلك تشعر بالغثيان، فحاول القراءة لمدة خمس دقائق ثم ضع الكتاب. كرر الفاصل الزمني لمدة خمس دقائق على عدة جلسات ، ثم ارفع إلى 10 دقائق. بمرور الوقت، ستجد جسمك يعتاد على النشاط.

3- -تجنب الإفراط في تناول الطعام أو التدخين، لأنه يجعلك تشعر بالشبع بشكل غير عادي. الأطعمة ذات الروائح النفاذة القوية، أو تلك التي تكون دسمه غنية بالدهون أو حارة، قد يزيد من أعراض الغثيان أو دوار الحركة لدى البعض.

4- مكانك في الطائرة، بإمكانك حجز مقعدك في الطائرة على مستوى الجناحين، علما بأن الجلوس على مقاعد ممر الطائرة أفضل من الجلوس على المقاعد الوسطى أو بجوار النافذة، لأنها أقل تعرضا للحركة والاهتزاز.

5- يمكن فتح النافذة والتنفس بعمق من الهواء الطلق الأمر الذي يساعد على تهدئة الشعور بالمرض، خاصة إذا كان السفر عبر السيارة.

6-تحدث بصوت عالٍ، وتنفس الهواء النقي، وخذ نفسا من الأنف وإخراجه من الفم بكل هدوء وبطء ويمكنك تكرار هذا الأمر.

7- تناول الزنجبيل، بعض الدراسات تدعم استخدام الزنجبيل كدواء وقائي فعال، فتناول 1-2 جرام من الزنجبيل نصف ساعة قبل السفر للحصول على أفضل النتائج. إذا كنت تستخدم أدوية تخسيس الدم ، فاستشر طبيبك قبل تناول الزنجبيل.

8- الوخز بالإبر، تماما مثل دوار البحر، البعض الآخر يلجأ إلى الوخز بالإبر قبل السفر لما له من آثار مذهلة في علاج الغثيان والدوخة.

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