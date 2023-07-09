البوابة – هل تخطط لزيارة طرابزون في الشمال التركي، اختيار موفق، مدينة طرابزون مدينة جميلة تقع على ساحل البحر الأسود في شمال تركيا. وهناك العديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها في طرابزون ، من زيارة المواقع التاريخية إلى الاستمتاع بالجمال الطبيعي للمنطقة. اليوم نقدم لكم أفضل 5 فنادق من فئة 5 نجوم وفقًا لموقع تريب أدفايزور، وأهم النشاطات الترفيهية التي يمكنك القيام بها.

أفضل 5 فنادق في مدينة طرابزون في الشمال التركي

1. فندق راديسون بلو طرابزون (Radisson Blu Hotel Trabzon)



يقع هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم في قلب مدينة طرابزون ، بالقرب من جميع مناطق الجذب الرئيسية.

يحتوي على مسبح على السطح مع إطلالات خلابة على المدينة ، ومنتجع صحي ، ومركز للياقة البدنية.

الغرف فسيحة ومجهزة جيدًا والخدمة ممتازة.

بشكل عام ، يعد هذا خيارًا رائعًا لإقامة فاخرة في طرابزون.

2. باناجيا بريمير طرابزون (Panagia Premier Trabzon)

يقع هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم في منطقة هادئة بمدينة طرابزون ، على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من البحر.

يحتوي على حديقة جميلة وتراس على السطح يطل على البحر الأسود وسبا.

الغرف فسيحة وأنيقة والخدمة ممتازة.

بشكل عام ، يعد هذا خيارًا رائعًا لإقامة مريحة في طرابزون.

3. فندق زورلو جراند طرابزون (Zorlu Grand Hotel Trabzon)

يقع هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم على ساحل طرابزون ، ويتمتع بإطلالات خلابة على البحر الأسود.

يحتوي على شاطئ خاص ومسبح كبير في الهواء الطلق وسبا.

الغرف فسيحة وفاخرة والخدمة ممتازة.

بشكل عام ، يعد هذا خيارًا رائعًا لإقامة فاخرة في طرابزون.

4. فندق ميركيور طرابزون (Mercure Trabzon Hotel)

يقع هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم في قلب مدينة طرابزون ، بالقرب من جميع مناطق الجذب الرئيسية.

ويضم مسبحًا في الهواء الطلق ومركزًا للياقة البدنية وساونا.

الغرف فسيحة ومريحة ، والخدمة ودية وفعالة.

بشكل عام ، إنه خيار رائع لإقامة مريحة في طرابزون.

5. رامادا بلازا باي ويندام طرابزون (Ramada Plaza by Wyndham Trabzon)

يقع هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم في قلب مدينة طرابزون ، بالقرب من جميع مناطق الجذب الرئيسية.

ويضم مسبحًا في الهواء الطلق ومركزًا للياقة البدنية وساونا.

الغرف فسيحة ومريحة ، والخدمة ودية وفعالة.

بشكل عام ، إنه خيار رائع لإقامة مريحة في طرابزون.



أفضل 5 فنادق في مدينة طرابزون في الشمال التركي

أفكار عن الأنشطة التي يمكنك القيام بها في طرابزون:

قم بزيارة دير سوميلا: يعد هذا الدير الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر أحد أشهر الوجهات السياحية في طرابزون. يقع في مكان مذهل ، مرتفع على منحدر يطل على البحر الأسود.

يعد هذا الدير الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر أحد أشهر الوجهات السياحية في طرابزون. يقع في مكان مذهل ، مرتفع على منحدر يطل على البحر الأسود. استكشف المدينة القديمة: تعد مدينة طرابزون القديمة منطقة ساحرة بها شوارع ضيقة ومنازل قديمة ومساجد. هناك العديد من المواقع التاريخية التي يمكن رؤيتها في المدينة القديمة ، بما في ذلك قلعة طرابزون ومتحف آيا صوفيا وأتاتورك كوسكو.

تعد مدينة طرابزون القديمة منطقة ساحرة بها شوارع ضيقة ومنازل قديمة ومساجد. هناك العديد من المواقع التاريخية التي يمكن رؤيتها في المدينة القديمة ، بما في ذلك قلعة طرابزون ومتحف آيا صوفيا وأتاتورك كوسكو. التنزه في جبال بونتيك: تعد جبال بونتيك مكانًا رائعًا للمشي لمسافات طويلة والتخييم وصيد الأسماك. هناك العديد من المسارات للاختيار من بينها ، والتي تتراوح من السهل إلى التحدي.

تعد جبال بونتيك مكانًا رائعًا للمشي لمسافات طويلة والتخييم وصيد الأسماك. هناك العديد من المسارات للاختيار من بينها ، والتي تتراوح من السهل إلى التحدي. زيارة بحيرة أوزنجول: بحيرة أوزنجول هي بحيرة جميلة تقع في الجبال بالقرب من طرابزون. إنها وجهة شهيرة للسباحة وركوب القوارب وصيد الأسماك.

بحيرة أوزنجول هي بحيرة جميلة تقع في الجبال بالقرب من طرابزون. إنها وجهة شهيرة للسباحة وركوب القوارب وصيد الأسماك. رحلة بحرية في البحر الأسود: هناك العديد من جولات القوارب المتاحة التي تأخذك إلى البحر الأسود. يمكنك رؤية الدلافين والسلاحف البحرية والحياة البحرية الأخرى.

هناك العديد من جولات القوارب المتاحة التي تأخذك إلى البحر الأسود. يمكنك رؤية الدلافين والسلاحف البحرية والحياة البحرية الأخرى. استمتع بالمأكولات المحلية: طرابزون هي موطن لبعض الأطعمة اللذيذة. تأكد من تجربة هامسي (الأنشوجة) ، وبايد (الخبز المسطح)، والبقلاوة.

هذه مجرد أفكار قليلة لأشياء يمكنك القيام بها في طرابزون. هناك العديد من الأنشطة الأخرى المتاحة ، لذلك من المؤكد أنك ستجد شيئًا مسلياً لك ولأطفالك.

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