البوابة - تعتبر إسطنبول الوجهة السياحية الأولى للعائلات سواء من أوروبا أو الشرق الأوسط، فالمدينة تملك الكثير من المقومات السياحية من الآثار العريقة إلى المناظر الطبيعية الخلابة ورحلات القوارب في مضيق البسفور والجزر بالإضافة الى الأسواق الشعبية والمراكز التجارية الفاخرة، تضم المدينة أيضاً مجموعة واسعة من الفنادق والشقق السكنية المخصصة للسياح، نقدم لكم اليوم 5 من أفضل وأفخم هذه الفنادق للعائلات التي ترغب في زيارة هذه المدينة التي لا تنام. ولكن أولاً لنتعرف على أهمية منطقة تقسيم:

تقسيم هي وجهة سياحية شهيرة في اسطنبول لعدد من الأسباب:

موقع مركزي: تقع تقسيم في الجانب الأوروبي من اسطنبول ، وهي قلب الحياة التجارية والاجتماعية للمدينة. يسهل الوصول إليها من جميع أنحاء المدينة بواسطة وسائل النقل العام.

عوامل الجذب: ميدان تقسيم هو موطن لنصب الجمهورية ، وهو مقصد سياحي شهير. كما يحيط بالساحة عدد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي. شارع الاستقلال ، وهو شارع للمشاة ، هو وجهة تسوق شهيرة. فهي موطن لمجموعة متنوعة من المحلات التجارية ، من البوتيكات الراقية إلى الأسواق التركية التقليدية.

منطقة حيوية: تقسيم منطقة حيوية ، لما تقدمه للجميع. هناك دائمًا أشخاص يتسوقون ، سواء كانوا من السكان المحليين أو السياح. هناك أيضًا عدد من الأحداث التي تقام في تقسيم على مدار العام ، مثل الحفلات الموسيقية والمهرجانات وحتى الاحتجاجات السلمية.

نقطة انطلاق جيدة لاستكشاف أجزاء أخرى من اسطنبول: تقسيم هي نقطة انطلاق جيدة لاستكشاف أجزاء أخرى من اسطنبول. هناك عدد من خيارات النقل المتاحة من تقسيم ، مما يسهل الوصول إلى أجزاء أخرى من المدينة.

بشكل عام ، تعد تقسيم مكانًا رائعًا للزيارة إذا كنت تبحث عن وجهة سياحية مفعمة بالحيوية وحيوية مع مجموعة متنوعة من مناطق الجذب لتقدمه.

أفضل 5 فنادق فخمة للعائلات في منطقة تقسيم اسطنبول



1. فندق سويس اوتيل، البسفور - فئة 5 نجوم

يقع الفندق على مضيق البوسفور مباشرةً. يحتوي على مسبح على السطح مع إطلالات خلابة على المدينة ، فضلاً عن نادي للأطفال مع مجموعة متنوعة من الأنشطة.



2 .فندق مرمرة تقسيم - فئة 5 نجوم

يقع في قلب ميدان تقسيم. ويضم مركزًا للياقة البدنية وسبا وتراسًا على السطح يطل على المدينة. يحتوي الفندق أيضًا على نادي للأطفال مع مجموعة متنوعة من الأنشطة.



3. فندق CVK Park Hotel Istanbul - فئة 5 نجوم

يقع في قلب ميدان تقسيم. يحتوي على مركز للياقة البدنية وسبا ومسبح داخلي. يحتوي الفندق أيضًا على نادي للأطفال مع مجموعة متنوعة من الأنشطة.



4. فندق Hyatt Regency Istanbul - Levent - فئة 5 نجوم

يقع في منطقة ليفنت في إسطنبول. يحتوي على مركز للياقة البدنية وسبا ومسبح خارجي. يحتوي الفندق أيضًا على نادي للأطفال مع مجموعة متنوعة من الأنشطة.أفضل 5 فنادق فخمة للعائلات في منطقة تقسيم اسطنبول.



5.فندق Novotel Istanbul Bosphorus - فئة 4 نجوم

يقع على مضيق البوسفور مباشرةً. ويضم مركزًا للياقة البدنية وسبا وتراسًا على السطح يطل على المدينة. يحتوي الفندق أيضًا على نادي للأطفال مع مجموعة متنوعة من الأنشطة.

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