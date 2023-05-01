البوابة - أفضل 5 مطاعم في فندق أتلانتس رويال نخلة جميرا . يقدم فندق أتلانتس رويال وهو فندق مصنف من فئة الست نجوم غرف وديكورات فخمة تعتبر أكثر حيادية وحداثة مقارنة مع الفنادق الموجودة في المنطقة. في الداخل ، ستجد الكثير من الديكورات الذهبية والمصنوعة من الرخام ، ولكن بالمقارنة مع ما قد يتوقعه المرء من منتجع فائق الفخامة في دبي ، فهو أقل من الواقع بشكل ساحر.

أفضل 5 مطاعم في فندق أتلانتس رويال نخلة جميرا

1. إستياتوريو ميلوس Estiatorio Milos

يُعرف إستياتوريو ميلوس Estiatorio Milos بأنه أحد أرقى مطاعم المأكولات البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط في العالم ، بإشراف الشيف الشهير كوستاس سبيلياديس ، ويقدم للذواقة مجموعة من الأطعمة والنبيذ والضيافة اليونانية الراقية التي تغمرها فلسفة البساطة.

انها أكثر من مجرد وجبة رائعة ، التجربة في ميلوس دبي في فندق أتلانتس رويال تشمل فضيلة الضيافة العريقة والمشاركة في تناول الطعام . يتم تقديم كل طبق من الأسماك الطازجة والمحار البري اليوناني إلى ceviches و tzatziki في أنقى صورها مع القليل من الملح الصخري من بحر إيجة أو رذاذ من زيت الزيتون من أشجار زيتون Koroneiki العريقة، مما يبرز النكهات الطبيعية ونضارة المكونات.

2. جاليو بإشراف خوسيه أندريس

في جاليو دبي ، صُممت الأطباق لتتم مشاركتها والاستمتاع بها مع أصدقاء جيدين ومحادثة رائعة. يسلط مطعم جاليو، الذي أنشأه الشيف خوسيه أندريس ، الضوء على التنوع الإقليمي الغني للمطبخ الإسباني ، ويعيد تكوين الأطباق الإسبانية المفضلة في طفولته ببراعة.

تقديم قائمة من المقبلات المميزة ، باييلا الشهية ، السانجريا الصيفية ، ومجموعة مختارة من أفضل أنواع الجبن والنبيذ والشيري الإسبانية. إرث وشهية في لقمة واحدة ، تذوق تجربة ستبقى معك إلى الأبد.

3. كلاود 22

مرحبًا بكم في أحدث مطعم في دبي لا مثيل له. استرخي في كابانا دوبلكس . وشاهد بحر الخليج العربي ممتدًا أمامك وأنت تستلقي في حمام سباحة لا متناهي وتحتسي كوكتيلًا رائعًا حقًا فقط في فندق أتلانتس رويال. مرحبًا بكم في مكان مخصص لعدد قليل جدًا من الأشخاص ، وهو مكان لا تضاهي فيه سوى المناظر الخلابة أسلوب حياة لا مثيل له يتمتع به أولئك الذين يستمتعون بالفخامة.

4. دينر من هيستون بلومنثال

يقدم مطعم Dinner by Heston Blumenthal لرواده تجربة متطورة للمأكولات البريطانية التاريخية التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادي. يُعد هذا المطعم الفريد والمذهل جوهرة نادرة لفناني الطهي والخبراء المتمرسين ، ويأخذك في نزهة مبهجة عبر مطابخ بريطانيا في العصور الوسطى من خلال عيون معاصرة.

شرع الشيف هيستون بلومنثال الحائز على نجمة ميشلان في رحلة لإنشاء قائمة تنقل الاكتشافات التاريخية والافتتان إلى تجربة طعام حديثة ومتطورة. أطباقه المميزة والمميزة مثل اللحوم الفاكهة ، الماندرين المرحة وبارفيه كبد الدجاج ، وتيبسي كيك ، حلوى الأناناس المشوية ، المشهورة عالميًا.

5. ليتل فينيسيا كيك

من دير داونتون إلى قصر باكنغهام ، ابتكرت شركة ليتل فينيس كيك حلويات للمشاهير والملوك العالميين بما في ذلك بيرس بروسنان ، السير بول مكارتني، إيما طومسون ، شارون وأوزي أوزبورن ، جوردون رامزي وديفيد بيكهام.

ميش تورنر ، رائدة في عالم الخبز ، أسست LVCC في عام 1999 ولا تزال تصاميمها للكعكات الراقية الحائزة على جوائز مصدر إلهام للكثيرين.

شركة ليتل فينيس كيك مستعدة لتقديم أفضل الكعك في دبي لجميع أنواع الاحتفالات - من الكعك المصمم حسب الطلب إلى رغيف الشاي بعد الظهر وكب كيك الشوكولاتة.

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