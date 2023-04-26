البوابة - هل تبحث عن أكثر المنتجعات رومانسية في جزر المالديف ؟ استرخي بعيدًا في الأكواخ الخشبية فوق الماء أو على الشواطئ ذات الرمال البيضاء، والاستمتاع بالحياة البحرية الأكثر غرابة في العالم. يمكنك تجربة كل هذا وأكثر في جزر المالديف: ما يقرب من 1200 جزيرة رائعة تنتشر عبر المحيط الهندي.

لمساعدتك في ترتيب الخيارات ، اخترنا بعضًا من أكثر منتجعات جزر المالديف رومانسية والتي تشمل المأكولات الشهية وأماكن الإقامة الحالمة والإضافات الفائقة الفخامة.

5 منتجعات رومانسية يجب أن تزورها في جزر المالديف

منتجعات المالديف الجذابة والسحرية

1. جميرا المالديف جزيرة أولهاهالي - جرب هدوء الشاطئ والعيش فوق الماء في جميرا المالديف جزيرة أولهاهالي. منتجع فاخر وحصري محدد العصر في جزر المالديف مع فيلات مائية رائعة - ملاذ على شكل جنة بنتهاوس! يكتسح منتجع جميرا المالديف جزيرة أولهاهالي بأكواخ ذات أسقف مصنوعة من القش ضمن مجموعة رائعة من فيلات البنتهاوس ومساحات مصممة بشكل مذهل للعب والاسترخاء والراحة.

2. منتجع جزيرة ميرو- محاطة ببحيرة شاطئية جميلة وامتدادات طويلة من الشاطئ الرملي الأبيض ، انه المنتجع الوحيد في جزيرة ميروفينفوشي. تستغرق انتقالاتك بالقارب السريع من مطار فيلانا الدولي مسافة 55 دقيقة من المناظر الخلابة. تشمل الغرف البالغ عددها 284، 77 فيلا مائية بجاكوزي، و 27 فيلا على الواجهة المائية، و 83 فيلا شاطئية بجاكوزي، و 77 فيلا شاطئية، و 20 غرفة حديقة.

3. باندوس المالديف "جزيرة الضيافة" - تقع جزيرة باندوس في وسط المحيط الهندي. انها جنة مثالية مخفية عن أنظار الفضولين وعن ضغوط الحياة اليومية. المياه الزرقاء الصافية والحياة النباتية النابضة بالحياة والشواطئ الرملية البيضاء تخلق شعورًا فوريًا بالهدوء. من لحظة وصولك ، سترى عن كثب الخدمة الودية واليقظة التي أكسبت باندوس سمعة "جزيرة الضيافة".

4. منتجع وسبا بارادايس آيلاند - تخيل جزيرة في وسط المحيط الهندي، مع شواطئ ناصعة البياض وبحيرة ذات ألوان متعددة من اللون الأزرق والزبرجد ونخيل جوز الهند الطويلة التي تتأرجح مع النسيم. من منا لا يريد أن يقضي وقت الاستجمام على أحدها؟

5. منتجع جزيرة هوراوالهي – منتجع محاط ببحيرة شاطئية جميلة وشعاب بحرية ممتازة وامتدادات طويلة من الشاطئ الرملي الأبيض. إن رحلتك بالطائرة المائية من مطار فيلانا الدولي هو رحلة بصرية مدتها 40 دقيقة بحد ذاتها عبر المناظر الخلابة. يوجد في هوراوالهي أكبر مطعم زجاجي بالكامل تحت سطح البحر في العالم.

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