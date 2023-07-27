البوابة - تعد جمهورية التشيك مقصدًا سياحيًا شهيرًا لعدد من الأسباب. فهي موطن للجبال والغابات والأنهار المذهلة. كما أن هناك العديد من الفرص لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات وغيرها من الأنشطة الخارجية.

تتمتع جمهورية التشيك بتاريخ غني يعود إلى آلاف السنين. هناك العديد من المواقع التاريخية التي يمكن رؤيتها ، مثل جسر تشارلز في براغ و Kutná Hora Sedlec Ossuary. كما انها بوتقة تنصهر فيها الثقافات، مع تأثيرات من ألمانيا والنمسا وروسيا. ينعكس هذا في المطبخ والموسيقى والفن المتنوع في البلاد. بالإضافة الى ذلك فأن الشعب التشيكي معروف بكرم ضيافته. وهي دولة ميسورة التكلفة نسبيًا لزيارتها. يمكنك العثور على سكن وطعام وأنشطة جيدة النوعية دون كسر البنك.

أفضل 6 أماكن للزيارة في جمهورية التشيك

فيما يلي بعض مناطق الجذب السياحي المحددة:

1. براغ : عاصمة جمهورية التشيك ، مدينة جميلة ذات تاريخ غني. هناك العديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها في براغ ، بما في ذلك زيارة المواقع التاريخية ، مثل جسر تشارلز وقلعة براغ ، واستكشاف المتاحف والمعارض العديدة في المدينة.

2. تشيسكي كروملوف: من مواقع التراث العالمي لليونسكو ، تشيسكي كروملوف هي مدينة ساحرة مع مركز من العصور الوسطى تم الحفاظ عليه جيدًا. تقع المدينة على نهر فلتافا وتشتهر بمنازلها الملونة وقلعتها.

3. كارلوفي فاري: مدينة منتجعات تقع في الغرب ، تشتهر كارلوفي فاري بينابيعها الحرارية. المدينة هي أيضا موطن لعدد من الكنائس والقصور الجميلة.

4. برنو: ثاني أكبر مدينة، وهي مدينة نابضة بالحياة ولديها الكثير لتقدمه للزوار. هناك العديد من المواقع التاريخية التي يمكن مشاهدتها ، مثل قلعة برنو وقلعة سبيلبيرك ، وهناك أيضًا عدد من المتاحف والمعارض الفنية.

5. كوتنا هورا: أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ، كوتنا هورا هي مدينة ذات تاريخ تعدين غني. المدينة هي موطن Sedlec Ossuary ، وهي كنيسة من العظام مزينة بهياكل عظمية لأكثر من 40.000 شخص.

6. كارست مورافيا: مورافيا كارست هي منطقة كارستية تقع في جنوب جمهورية التشيك. المنطقة هي موطن لعدد من الكهوف ، بما في ذلك كهوف Punkva و Macocha Abyss.

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