البوابة - الصيف موسم الإجازات الممتعة، إذا كنت ترغب في زيارة الحدائق المائية المخصصة للأطفال فمدينة أنطاليا التركية الساحلية تحتوي على 5 من أفضل الحدائق المائية الرائعة التي تعتبر مقصداً سياحياً شعبياً، حيث توفر الفنادق والمنتجعات هناك إقامة متكاملة مع دخول مجاني للحدائق المائية.

أفضل الحدائق المائية المخصصة للأطفال في أنطاليا

1. أرض الأساطير. (The Land of Legends)

https://thelandoflegendsthemepark.com/en/

حديقة مائية ضخمة ومجمع متنزه يضم أكثر من 40 منزلقًا ومسبحًا بأمواج ونهرًا للتنزه المائي وحتى دولفيناريوم. تقع على شاطئ بيليك السياحي، على بعد حوالي 30 كيلومترًا من وسط مدينة أنطاليا.



2. أكوالاند ودولفينلاند. (Aqualand & Dolphinland)

حديقة مائية رائعة تحتوي على 15 منزلقًا وبركة أمواج وعروض مذهلة لدلافين في الدولفيناريوم. يقع الفندق في شاطئ لارا ، على بعد حوالي 10 كيلومترات من وسط مدينة أنطاليا.



3.ووترهيل. (WATERHILL)

https://waterhill.com.tr/

هذا منتزه مائي مناسب للعائلة يحتوي على 13 منزلقًا ومسبحًا بأمواج ونهرًا كسولًا. يقع في منطقة Muratpaşaمراد باشا على بعد حوالي 5 كيلومترات من وسط مدينة أنطاليا.



4. بارك أكوا.

هذه حديقة مائية تقع في أكسو ، على بعد حوالي 15 كيلومترًا من وسط مدينة أنطاليا. يحتوي على 16 منزلقًا ومسبحًا موجيًا ونهرًا بطيئًا.



5. أنطاليا أكوابارك. (Antalya Aquapark.)

هذا منتزه مائي صغير به 10 منزلقات وحوض أمواج ونهر كسول. تقع في كيبيز ، على بعد حوالي 5 كيلومترات من وسط مدينة أنطاليا.



هذه بعض الحدائق المائية الرائعة في مدينة أنطاليا. مع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها ، فمن المؤكد أنك ستجد الحديقة المائية المثالية لقضاء عطلتك القادمة.

فيما يلي بعض النصائح حول الذهاب إلى الحدائق المائية مع الأطفال:

1. خطط ليومك. حدد الحديقة المائية التي تريد الذهاب إليها ، ثم خطط ليومك حول أوقات افتتاح الحديقة وإغلاقها. سيساعدك هذا على تجنب الازدحام والاستفادة القصوى من وقتك.

2. احزم الأساسيات. تأكد من وضع واقي الشمس والمناشف وملابس السباحة والنظارات الواقية وقبعة لكل فرد في مجموعتك. قد ترغب أيضًا في حزم الملابس والوجبات الخفيفة والمشروبات.

3. اوصل مبكرا. إذا استطعت ، فحاول الوصول إلى المتنزه المائي مبكرًا ، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع وخلال موسم الذروة. سيمنحك هذا مزيدًا من الوقت لاستكشاف الحديقة وتجنب الازدحام.

4. خذ فترات راحة. من المهم أن تأخذ فترات راحة طوال اليوم ، خاصة إذا كان لديك أطفال صغار. اذهب للتمشية في الظل أو اجلس في مكان مظلل أو تناول وجبة خفيفة وشراب.

5. راقب أطفالك. من المهم مراقبة أطفالك عن كثب في جميع الأوقات ، خاصةً عندما يكونون على الشرائح أو في بركة الأمواج. تأكد من الإشراف عليهم في الماء ، ولا تسمح لهم بالذهاب في أي جولات تشكل خطورة كبيرة على أعمارهم.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية:

تحقق من موقع الويب الخاص بالحدائق المائية أو اتصل مسبقًا لمعرفة المزيد حول قيود الارتفاع وقواعد السلامة الأخرى.

تفرض بعض الحدائق المائية قيودًا على عمر بعض الألعاب.

إذا كان لديك أطفال صغار ، فقد ترغب في التفكير في استئجار كابانا أو مظلة لتوفير بعض الظل.

أحضر زجاجة مياه قابلة لإعادة الملء لتوفير المال على المشروبات.

تحتوي معظم الحدائق المائية على خزانات حيث يمكنك تخزين متعلقاتك.

إذا كنت ستبقى في الماء لفترة طويلة ، ارتدِ حذاءًا مائيًا لحماية قدميك.

تأكد من إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين ، أو أكثر إذا كنت تتعرق أو تسبح.

إذا كنت تشعر بالتعب ، خذ قسطًا من الراحة في الظل أو اذهب في نزهة على الأقدام.

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