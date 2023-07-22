البوابة - باريس مدينة جميلة مليئة بالأشياء التي يمكنك رؤيتها والقيام بها ، بغض النظر عن الوقت من العام الذي تزوره. ومع ذلك ، فإن الصيف هو وقت خاص للتواجد في باريس ، حيث يكون الطقس دافئًا ومشمسًا ، وهناك العديد من المهرجانات والمناسبات التي تقام.

أفضل 6 نشاطات سياحية في باريس خلال العطلة الصيفية

فيما يلي بعض أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في باريس خلال العطلة الصيفية:

قم بزيارة برج إيفل: يعد برج إيفل أحد أكثر المعالم شهرة في العالم ، ويجب أن يراه أي زائر لباريس. يمكنك الصعود إلى قمة البرج للحصول على مناظر خلابة للمدينة أو يمكنك ببساطة الاستمتاع بها من بعيد. اكتشف متحف اللوفر: يعد متحف اللوفر من أكبر وأشهر المتاحف في العالم ، ويضم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم. يمكنك بسهولة قضاء أيام في استكشاف المتحف ، ولكن بعض المعروضات الأكثر شهرة تشمل الموناليزا ، وفينوس دي ميلو ، وانتصار Winged of Samothrace. نزهة على طول نهر السين: نهر السين هو نهر جميل يمر عبر باريس ، وهو مكان رائع للتنزه أو المشي أو الذهاب في رحلة بالقارب. يمكنك أيضًا العثور على العديد من المقاهي والمطاعم على طول النهر ، حيث يمكنك الاستمتاع بوجبة مع إطلالة. زيارة قصر فرساي: كان قصر فرساي في السابق موطنًا للعائلة المالكة الفرنسية ، وهو الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. القصر مليء بالغرف والحدائق الفخمة ، وهو مكان لا بد منه لأي شخص من عشاق التاريخ. حضور مهرجان صيفي: باريس هي موطن للعديد من المهرجانات الصيفية ، بما في ذلك مهرجان باريس للجاز ومهرجان روك أون سين و Fête de la Musique . تعد هذه المهرجانات طريقة رائعة لتجربة الثقافة الفرنسية ومشاهدة بعض أفضل فناني الموسيقى والرقص في العالم. الاسترخاء في مقهى باريسي: تشتهر باريس بثقافة المقاهي الخاصة بها ، ولا توجد طريقة أفضل لتجربتها من الاسترخاء في مقهى مع فنجان من القهوة أو كأس من العصير. يمكنك مشاهدة الناس أو قراءة كتاب أو الاستمتاع بالجو فقط.



هذه ليست سوى عدد قليل من الأشياء العديدة التي يمكنك القيام بها خلال العطلة الصيفية. مع وجود الكثير لتراه وتفعله ، من المؤكد أنك ستقضي وقتًا لا يُنسى.

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