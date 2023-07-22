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أفضل 6 نشاطات سياحية في باريس خلال العطلة الصيفية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 22 تمّوز / يوليو 2023 - 02:22
أفضل 6 نشاطات سياحية في باريس خلال العطلة الصيفية
أفضل 6 نشاطات سياحية في باريس خلال العطلة الصيفية

البوابة - باريس مدينة جميلة مليئة بالأشياء التي يمكنك رؤيتها والقيام بها ، بغض النظر عن الوقت من العام الذي تزوره. ومع ذلك ، فإن الصيف هو وقت خاص للتواجد في باريس ، حيث يكون الطقس دافئًا ومشمسًا ، وهناك العديد من المهرجانات والمناسبات التي تقام.

أفضل 6 نشاطات سياحية في باريس خلال العطلة الصيفية

فيما يلي بعض أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في باريس خلال العطلة الصيفية:

أفضل 6 نشاطات سياحية في باريس خلال العطلة الصيفية
  1. قم بزيارة برج إيفل: يعد برج إيفل أحد أكثر المعالم شهرة في العالم ، ويجب أن يراه أي زائر لباريس. يمكنك الصعود إلى قمة البرج للحصول على مناظر خلابة للمدينة أو يمكنك ببساطة الاستمتاع بها من بعيد.
  2. اكتشف متحف اللوفر: يعد متحف اللوفر من أكبر وأشهر المتاحف في العالم ، ويضم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم. يمكنك بسهولة قضاء أيام في استكشاف المتحف ، ولكن بعض المعروضات الأكثر شهرة تشمل الموناليزا ، وفينوس دي ميلو ، وانتصار Winged of Samothrace.
  3. نزهة على طول نهر السين: نهر السين هو نهر جميل يمر عبر باريس ، وهو مكان رائع للتنزه أو المشي أو الذهاب في رحلة بالقارب. يمكنك أيضًا العثور على العديد من المقاهي والمطاعم على طول النهر ، حيث يمكنك الاستمتاع بوجبة مع إطلالة.
  4. زيارة قصر فرساي: كان قصر فرساي في السابق موطنًا للعائلة المالكة الفرنسية ، وهو الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. القصر مليء بالغرف والحدائق الفخمة ، وهو مكان لا بد منه لأي شخص من عشاق التاريخ.
  5. حضور مهرجان صيفي: باريس هي موطن للعديد من المهرجانات الصيفية ، بما في ذلك مهرجان باريس للجاز ومهرجان روك أون سين و Fête de la  Musique  . تعد هذه المهرجانات طريقة رائعة لتجربة الثقافة الفرنسية ومشاهدة بعض أفضل فناني الموسيقى والرقص في العالم.
  6. الاسترخاء في مقهى باريسي: تشتهر باريس بثقافة المقاهي الخاصة بها ، ولا توجد طريقة أفضل لتجربتها من الاسترخاء في مقهى مع فنجان من القهوة أو كأس من العصير. يمكنك مشاهدة الناس أو قراءة كتاب أو الاستمتاع بالجو فقط.
أفضل 6 نشاطات سياحية في باريس خلال العطلة الصيفية


هذه ليست سوى عدد قليل من الأشياء العديدة التي يمكنك القيام بها خلال العطلة الصيفية. مع وجود الكثير لتراه وتفعله ، من المؤكد أنك ستقضي وقتًا لا يُنسى.

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