أفضل 6 نشاطات يمكنك القيام بها في جدة في الصيف

البوابة - مدينة جدة في المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر مدينة بعد الرياض. تقع على ساحل البحر الأحمر ، وهي مركز تجاري رئيسي، ومقصد سياحي شهير ، وهي موطن للعديد من المعالم التاريخية ، مثل المسجد النبوي والمسجد النبوي ومدائن صالح. تشتهر المدينة أيضًا بشواطئها ومراكز التسوق والحياة الليلية النابضة بالحياة. وهي مدينة ليبرالية نسبيًا في المملكة العربية السعودية ، وهي موطن لعدد كبير من المغتربين. إذا كنت تخطط لزيارة المدينة في موسم الصيف فسوف تنبهر بالانشطة الترفيهية المتنوعة والمختلفة التي ترضي جميع الأذواق في مراكز تجارية فارهة ومباني مجهزة لاستقبال الضيوف والزوار.

1. زيارة المعالم التاريخية: جدة مدينة ذات تاريخ عريق ، وهناك العديد من المعالم التاريخية التي يجب رؤيتها. ومن أشهرها المسجد النبوي ، ومدائن صالح ، والكورنيش.

2. التسوق: تعتبر جنة المتسوقين ، وهناك العديد من مراكز التسوق والأسواق لاستكشافها. ومن أشهرها: رد سي مول، وسوق البلد ، وسوق النعيم.

3. قضاء الوقت على الشاطئ: مدينة جدة مدينة ساحلية ، وهناك العديد من الشواطئ للاستمتاع بها. من أشهرها شاطئ الكورنيش وشاطئ أبحر وشاطئ الشلال.

4. زيارة محميات الحياة البرية: تعتبر موطن لعدد من محميات الحياة البرية ، بما في ذلك منتزه الملك فهد الوطني ومحمية العزيزية للطيور. تعد هذه الملاذات مكانًا رائعًا لرؤية الحيوانات مثل الغزلان والنعام وطيور النحام.

5. انطلق في رحلة سفاري صحراوية: رحلة السفاري الصحراوية هي طريقة رائعة لتجربة الصحراء ورؤية بعض الحياة البرية التي تعيش هناك. يمكنك الذهاب في رحلة على ظهر الجمال أو التزلج على الرمال أو ركوب الدراجات الرباعية.

6. حضور مهرجان ثقافي: تستضيف جدة عددًا من المهرجانات الثقافية على مدار العام ، مثل مهرجان جدة للفنون والثقافة ومهرجان جدة السينمائي الدولي. هذه المهرجانات طريقة رائعة لتجربة الثقافة السعودية.



هذه ليست سوى عدد قليل من الأشياء العديدة التي يمكنك القيام بها في الصيف. مع وجود الكثير لتراه وتفعله ، من المؤكد أنك ستقضي وقتًا لا يُنسى.



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