أفضل 7 طرق للتقليل من دهنية بشرتكِ

تتسبب البشرة الدهنية في بعض الأحيان حدوث حب الشباب

تتسبب البشرة الدهنية في بعض الأحيان حدوث حب الشباب وتجعلك خجولًا، وهذا لأن بشرة الوجه تنتج الدهون الطبيعية التي تحميها، وربما قد تنتج الدهون أكثر من اللازم، وهو ما يجعلك تبحث عن طرق لإيقافها.

ولحسن الحظ هناك بعض الطرق البسيطة للعناية ببشرتك يمكن أن تساعدك على وضع حد لبشرة الوجه الدهنية، وذكر موقع"wikihow"، عدة طرق بسيطة يمكنك عملها.

استخدم منظفًا لطيفًا

اغسل وجهك باستخدام منظف لطيف لتجنب تهيج الجلد، ثم استخدم المنظفات القاسية على وجهك يمكنه فعليًا أن يزيد من إنتاج وجهك للدهون وذلك لتعويض كل الدهون الطبيعية التي تمت إزالتها. وفي حالة استخدام منظف لطيف ليس فعالًا بالنسبة لك، جرّب منظفًا يحتوي على مادة "بيروكسيد بنزويل"، "حمض ساليسيليك"، "حمض جليكوليك"، أو "حمض بيتا هيدروكسي".

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تجنب فرك وجهك بشدة

تنظيف وجهك بقطعة قماش أو إسفنجة خشنة يمكن أن يهيج الجلد والفرك يزيد من إنتاج وجهك للدهون لتعويض كل الدهون الطبيعية التي تمت إزالتها، وإذا كنت تستخدم قطعة قماش لغسل وجهك، اضغط بلطف.

اغسل وجهك مرتين يوميًا

عادة غسل الوجه مرتين يوميًا أمر ضروري للسيطرة على الدهون، وهذا بغسل وجهك جيدًا بعد الاستيقاظ وقبل النوم.

اغسل وجهك بماء دافئ

بماء دافئ وليس ماءً ساخنًا، لأن الماء الساخن يمكن أن يهيج بشرتك وتنزع منها الدهون الطبيعية، مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من الدهون لتعويض النقص.

استخدام التونر

وذلك على الأجزاء الدهنية من بشرتك فقط، وإذا قمت باستخدام التونر على كامل وجهك، قد يسبب تكوين أجزاء جافة، والتي يمكن أن تصبح مائلة للتقشر وحمراء اللون، واستهدف المناطق الدهنية من بشرتك واترك الأجزاء العادية أو الجافة.

استخدم قناع الطين

وذلك للمناسبات الخاصة، لأن أقنعة الطين تجفف بشرتك وتزيل معظم الدهون من وجهك، لذلك فمن الأفضل استخدام هذه الأقنعة بحرص شديد. ووفري طريقة قناع الطين للمناسبات الخاصة عندما تحتاج أن تظل بشرتك خالية من الدهون لفترة طويلة.

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ابتعد عن مستحضرات التجميل المحتوية على الزيوت

ابحثي عن كريم الأساس، والبودرة، وأحمر الخدود، ومستحضرات التسمير المذكور على عبواتها أنها خالية من مشتقات البترول وضد البثور، وهذه المنتجات لا تساهم في زيادة الدهون في البشرة، ولا تسد المسام.

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