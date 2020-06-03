أفضل 7 وجهات سفر في سويسرا

سويسرا أحد الدول الأوربية والتي تقع في غرب القارة الأوروبية ويحدها من الشمال ألمانيا، ومن الجنوب إيطاليا، ومن الغرب فرنسا، ومن الشرق النمّسا وليختنشتاين، وتبلغ مساحتها 41.285 كيلو متر مربع، ونجد في سويسرا الجبال الشاهقة، والمدن التاريخية، والبحيرات الجميلة.

وأهمّ ما يميزها بأنها توفر للسائح نظام البطاقة الواحدة التي تتيح لهم الانتقال عبر القطارات، والسفن، والحافلات، التي يمكن للياح الانتقال من مكان لآخر من خلالها، وتحتل السياحة في سوسيرا المرتبة الرابعة من إجمالي الدخل، فوصل دخلها من السياحة إلى ما يقرب خمسة عشر ملياراً وستمئة مليون فرنك سويسري.

ومن أفضل وجهات السفر في سويسرا:

1- جنيف

جنيف المركز السابق لعصمة الأمم، والآن هي مقر لليونسيف، كمّا أنها تحتوي على الحديقة الإنجليزية، والمتحف الدولي للهلال والصليب الأحمر، والمسرح الكبير الذي يشبه مسرح دار الأوبيرا في باريس، والنافورة التي توجد في بحيرة جنيف ويصل ارتفاعها إلى 140 متراً، وحديقة اوكس فيفز بارك، وفندق دي فيل الذي يعود إلى القرن الخامس.

2- العاصمة برن

العاصمة برن مقراً للحكومة البرلمانيّة الاتحادية، وهي رابع أكبر المدن في سويسرا بعد زيورخ، وجنيف، وبازل، وقامت اليونسكو باختيارها موقع تراثي ثقافي عالمي؛ وذلك لاحتفاظها بطابعها القديم الذي يعود إلى العصور الوسطى، وتحوي برن على برج الساعة، والقصر الاتحادي، ومتحف بول كالي، ومتحف برن، وحديقة الحيوان.

3- بازل

بازل تعرف بمدينة الثقافة، ويجد في أرجائها أربعون متحفاً متنوعاً كمتحف تينغلي للفنون، وتحوي على حديقة بازل للحيونات التي تعرف بأنها أكبر حديقة في أوروبا، ونهر الراين الشهير، وتعتبر مكاناً لإقامة الفعاليات ككرنفال بازل، ومعرض بازل، وبطولة سويس إندورز بازل التي يشارك فيها المصنفين العالمين للعبة التنس.

4- زيورخ

هي أكبر المدن في سويسرا، وتتميز بأنها مطلة على جبال الألب المغطاة بالثلوج، وتحوي على أكثر من 50 متحفاً كمتحف ريتيربرغ، وعلى معرض كونستهاوس الذي يعتبر أهم معرض في سويسرا، والبلدة القديمة، وجامعة زيوريخ والمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا التي حصل 21 منخريجيها على جوائز نوبل، كمّا أنها تجميع رياضي كرة القدم في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

5- مونترو

التي تقع على ضفاف بحيرة ليمان أو بحيرة جنيف، وتحوي على قصر تشيليون، وقصر شيون الذي كان سجناً، وقمة روشير دي ناي ويوجد في أعلاها مطعك ومقهى ومتحف للحيوانات.

6- سانت غالين

سميت بذلك نسبة إلى الراهب الإيرلندي الذي شيدها سانت غالين، وهي سابع أكبر مدينة في سوسيرا، وتحتوي على المباني الخلابة، والشرفات المنحوتة، والجدران الملونة، والتماثيل.

7- لوغانو

هي المدينة التي تحيط بها الجبال من كل جانب لتكون مظهراً جميلاً، تحوي على باركو سيفيكو سياني، مونت بريه وهي أقرب الجبال التي تحيط بها، ويقام فيها أيضاً مهرجان لوغانو لموسيقى الجاز.

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