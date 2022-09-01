أفضل 8 وجهات أوروبية لقضاء عطلة الخريف مع الأطفال قد لا يبدو الخريف موسماً جذاباً للسفر والرحلات مقارنة مع فصل الصيف الأكثر شعبية، ولكن إذا تمكنت من السفر خلال فصل الخريف فسوف تكتشف عوالم جديدة ومدن رائعة الجمال.

نقدم لكم اليوم بعض الأفكار للسفر وقضاء عطلة عائلية بأفضل سعر في أوروبا.

أفضل 8 وجهات أوروبية لقضاء عطلة الخريف مع الأطفال

اليونان

قد تبدو اليونان وجهة سياحية صيفية للبعض خاصة الجزر والشواطئ الصخرية والرملية ولكن في الحقيقة هناك موسم سياحي ضخم لمحبي التاريخ والآثار والحضارة. قم بزيارة العاصمة أثينا لقضاء عطلة عائلية رائعة بالإضافة الى رحلات استكشافية بديلة مثل رحلة بحرية ليوم كامل إلى هيدرا أو رحلة ليوم كامل إلى ميتيورا مع الأنشطة الثقافية. تمتع بالإقامة مع العائلة في مجموعة من الفنادق ودور الضيافة والفيلات والمنتجعات والشقق في أثينا بأسعار تنافسية.

أفضل 8 وجهات أوروبية لقضاء عطلة الخريف مع الأطفال

إسبانيا

تعد مدريد وبرشلونة من أفضل الوجهات السياحية لكل افراد العائلة خاصة في فصل الخريف، حيث يمكنك اصطحب أطفالك إلى ملاعب كرة القدم المشهورة، واكتشاف الكنوز والمتاحف والمراكز التجارية الرائعة بالإضافة الى المدن الترفيهية. اسبانيا حالة استثنائية في أوروبا حيث الطقس المعتدل.

أفضل 8 وجهات أوروبية لقضاء عطلة الخريف مع الأطفال

البرتغال

حصلت لشبونة على جائزة أفضل وجهة أوروبية منذ بضع سنوات ، وهي واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في أوروبا. المدينة جميلة وغريبة. ستشعر وكأنك في أمريكا الجنوبية! اكتشف جمال وثراء لشبونة ، واحدة من أفضل الوجهات لقضاء عطلة عائلية في أوروبا وقم بزيارة قلاع سينترا الفخمة ، وكذلك قلعة سانت جورج في لشبونة والأزقة المذهلة في الحي القديم في ألفاما. لشبونة مدينة مشمسة بشكل خاص ولكن إذا كانت ممطرة. لا تقلق ، خطط لزيارة متحف لشبونة أو أحد العشرات من الأنشطة الأخرى.

أفضل 8 وجهات أوروبية لقضاء عطلة الخريف مع الأطفال

المملكة المتحدة

تعد لندن مدينة متعددة الأوجه. فهي مصممة لعشاق التسوق والثقافة والموسيقى والمسارح ، كما انها أحد أفضل الوجهات للعائلات في أوروبا. دع أطفالك يكتشفون جمال جرين بارك وهايد بارك أو قصر باكنغهام أو ليغولاند أو جولة في استوديو وارنر براذرز على خطى هاري بوتر.

أفضل 8 وجهات أوروبية لقضاء عطلة الخريف مع الأطفال

مالطا

مالطا مقصد سياحي اقتصادي مع فنادقها ذات الأسعار المعقولة ، وأشعة الشمس على مدار العام ، والطبيعة البرية والبحرية. اكتشف الكنوز التاريخية في La Valletta والطبيعة البرية لجزيرة Gozo أو مدينة Mellieha الجميلة. قدم لأطفالك زيارة استثنائية لقرية بوباي المصممة واستعد للوقوع في حب مالطا.

أفضل 8 وجهات أوروبية لقضاء عطلة الخريف مع الأطفال

كرواتيا

في كرواتيا تنتظرك المناظر الطبيعية الجميلة في واحدة من أجمل مناطق "دالماتيا". تعال واكتشف كوركولا وتروجير وهفار وبحيرات بلتيفيتسي وسبليت. استمتع بعطلة لا تُنسى وقم بأنشطة متنوعة مثل الغوص، واكتشاف التاريخ، وفن الطهو ، والمناظر الطبيعية الفخمة.

أفضل 8 وجهات أوروبية لقضاء عطلة الخريف مع الأطفال

إيطاليا

روما تجربة رائعة لكل العائلة. سوف يندهش أطفالك من الكولوسيوم أو الاختراعات العبقرية لليوناردو دافنشي. تميزت المدينة ، التي كانت عاصمة العالم ، بتاريخ العديد من البلدان. اكتشف التاريخ وفن الطهي والمناظر الطبيعية لإحدى أجمل المدن في العالم.

أفضل 8 وجهات أوروبية لقضاء عطلة الخريف مع الأطفال

النمسا

فيينا ليست فقط واحدة من أكثر الوجهات الأوروبية رومانسية ، بل هي أيضًا واحدة من أفضل الوجهات لعيد الميلاد في أوروبا وواحدة من أفضل الوجهات لقضاء عطلة عائلية في أوروبا. يجب أن تزور القصور الفخمة في فيينا ، مثل قصر شونبرون. دع أطفالك يختبرون متنزه براتر الترفيهي وعجلة فيريس ، أحد رموز فيينا.

اقرأ أيضاً:

أفضل 5 وجهات للطيران المظلي في العالم

لماذا يجب أن تذهب الى كرواتيا؟