هل تستعدين للسفر في صيف 2022؟ إذاً كنتِ من الأشخاص الذين يركزون اهتمامك في الوقت الحالي في البحث عن إطلالات جميلة ومنعشة ومناسبة للشاطئ دون الانتباه إلى اختيار الإطلالة التي يمكن اعتمادها أثناء السفر، فجميع النساء لا تنتبه كثيراً إلى اختيار إطلالة صيفية موفقة يمكن أن تمنحها مظهر جميل وفي نفس الوقت تشعرها بالراحة وسهولة الحركة خلال السفر.

لذلك قرر موقع البوابة أن يجمع لكِ بعض الأفكار من وحي بطلة التفاح الحرام الجميلة "كومرو" التي يمكن أن تلهمك للحصول على إطلالة رائعة أثناء السفر وفي نفس الوقت تمنحك الشعور بالراحة وكما أن هذه الملابس ستكون مناسبة لكِ إن كانت رحلتك سوف تأخذ فترة طويلة.

أفكار إطلالات للسفر من وحي بطلة التفاح الحرام الجميلة "كومرو"

من هي كومرو بطلة مسلسل التفاح الحرام؟

كومرو اسمها الحقيقي بالتركي بيران داملا يلماز وهي التي تجسد شخصية كومرو في مسلسل التفاح الحرام الموسم الخامس.

بيران داملا ولدت عام 1997 في مدينة إزميت، وهي من برج السرطان، أصل الديانة مسلمة، تتمتع بجاذبية عالية ورشاقة جميلة وملفتة للانتباه، لون عيونها الأخضر، والجدير بالذكر أن كومرو هي من الممثلات الأتراك التي لم تخضع لعمليات تجميل سوى تكبير الصدر.

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