أفكار تحوّل لك الحجر الصحي إلى أمسيات رومانسية

نلتزم جميعاً بالبقاء في المنزل من أجل مكافحة انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، هذا يعني قضاء وقت طويل مع شريك الحياة، ما قد يسبب الشعور بالملل أو اندلاع المشاكل. لكن ماذا لو استغلَلْنا فترة الحجر الصحي لتعزيز العلاقة بشريك الحياة، وتحويل لياليها الطويلة إلى أمسيات رومانسية كتلك التي كنا ننتظرها في العطلات الرسمية والمناسبات السعيدة؟

السطور التالية تحمل لكِ أفكاراً بسيطة تساعدكِ على تحويل ليالي الحجر الصحي إلى أمسيات رومانسية:



1- المشاركة في إعداد وجبة عشاء لذيذة

إذا لم تكوني قد جرّبتِ الطهو مع زوجك، فهذا هو الوقت المثالي لهذه التجربة، حيث إن قضاء الوقت معاً في إعداد الطعام طريقة رائعة للتعاون والتواصل، ويكون وقتاً ممتعاً.



2- الرقص

الرقص مع زوجك نشاط رومانسي للغاية، حتى إن كان لمدة قصيرة، وبالطبع لا توجد حلبة رقص في هذا الوقت أفضل من مطبخك.

اختاري أجمل المقطوعات الموسيقية المفضّلة لديكما، ويُفضّل اختيار إحدى المقطوعات التي تحمل ذكرى جميلة لكما.. وارقصا معاً ببساطة.

علاوة على الوقت اللطيف، فإن الرقص سوف يساعدكما على خسارة بعض الوزن.



3- خطة ما بعد وجبة العشاء

بعد تناول الطعام، لا تتركي الأمور للصدفة حتى لا تتحول أمسيتكما إلى مجرد ليلة عادية، خطّطي لكل ما ستفعلانه، إذا كنتِ تنوين مشاهدة فيلم، اختاري فيلماً متميزاً، ولا تختاري فيلماً طويلاً، أو تقليدياً، أو من النوعية التي لا يفضّلها أحدكما.

أو يمكن أن تقضيا وقتاً في استرجاع الذكريات الجميلة عبر الصور وأفلام الفيديو.

وطبعاً لا تنسي الحلوى والوجبات الخفيفة.. إنها مهمة كطعام العشاء نفسه.



4- العلاقة الحميمة

بالطبع لن تكتمل الرومانسية إلا بممارسة العلاقة الحميمة، ومن الجيد أن تبحثي عن طرق جديدة للاستمتاع حتى تكون أمسيتكما متميزة.