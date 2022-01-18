عيد الحب يمنح كلاً من المحبين فرصة اختبار شعورين مختلفين هما التعبير عن محبته للآخر والشعور بحب الآخر له ولكن في المقابل، يفرض هذا اليوم على جميع من يحتفلون به نوعاً من الحيرة حيال الهدايا وكيفية الاحتفال به بطريقة متميّزة. في ما يلي، ستجدين بعض الأفكار التي ستساعدك في هذا الشأن.

أفكار خارجة عن المألوف للاحتفال مع الشريك في عيد الحب

رتبي لليلة رومانسية في يوم عيد الحب لكما وحدكما في المنزل. إن أمكن، حضرا وجبة العشاء معاً ثم ارقصا على أغنيتكما الخاصة.

إن كان زوجك بعيداً عنك، أرسلي له مجموعة من الهدايا على أن تكون كلها باللون الأحمر أينما كان.

زوريه في مكتبه في يوم الحب، تواعدي وإيّاه واذهبا لتناول الغداء. ارتدي أجمل ملابسك ومهّدي لسهرة جميلة وحميمة ليلاً. قبّليه وعبّري عن سعادتك بالزواج به بعد الغداء.

املئي علبة ما أو وعاءً بالسكاكر الحمراء مع رسالة حب صغيرة باسمه.

فاجئيه بطلب يوم عطلة من العمل واستمتعا بيوم الحب في المنزل استرخيا وشاهدا التلفاز، ثم تناولا الغداء في مطعمكما المفضّل.

ضعي ملاحظة على مقود السيارة تعبّرين فيها عن حبّك له وامتنانك للارتباط به ليُفاجأ بها صباحاً وهو ذاهب إلى العمل.

حضري كتيباً صغيراً تحدثي فيه عن الأسباب التي جعلتك تحبين زوجك، وعبّري فيه عن امتنانك لهذا الحب. هذا الأمر لن يساعدك فقط على الاحتفال بيوم الحب، بل أيضاً سيمنح زوجك شعوراً متميزاً وسيمنحك الفرصة لتركزي على الأمور الإيجابية فيه بدل الأمور التي تزعجك.

خططي للعبة، كخريطة الكنز، واجعليه يبحث عن هديته والخطط التي وضعتها لهذا اليوم عبر بعض الإشارات التي تضعينها ليبحث هو عنها.

بعد الاستمتاع بعشاء رومانسي على ضوء الشموع في منزلكما، قدمي له جلسة تدليك وأنتما تشاهدان أكثر فيلم رومانسي تحبانه.

فاجئي زوجك في رحلة خاصة لكما بعيداً عن أعين الجميع. يمكنك أن تحجزي لليلة الفالنتاين في فندق وأن تخططي لعشاء رومانسي لكما في مطعم الفندق بعد أن تتدبري أمر العناية بالأولاد. لا تقولي له، بل فاجئيه بالحقائب موضبة واخرجا.

قدمي له الورود وعلى كل وردة اكتبي تاريخا يعني لكليكما كحضور حفلة أو أي حدث شهدتماه معاً.

إذا أمكنك، رتّبي لعشاء في المكان الذي التقيتما فيه لأول مرة.

موعد عيد الحب 2022

موعد عيد الحب 2022 في 14 فبراير

رسائل ومسجات عيد الحب 2022

كل عام وأنت الحب.

حب سعيد على الجميع.

أنت هنا معي ومشتاق لك، إذن ماذا أقول أن لم تكوني معي ؟

رسائل ومسجات عيد الحب 2022 ياحظك ... يابختك مين قدك ... انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

من قلبي نبغيك.... وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى...وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك...وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

رسائل ومسجات عيد الحب 2022 عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

رسائل ومسجات عيد الحب 2022 لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

إن كان غيري كاتب غلاك بسطور تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

رسائل ومسجات عيد الحب 2022 أدري يا حبيبي وقتي لك دايم قليل حيل أنا مقصر وقلبي عنك إنت مايميل.

رسائل ومسجات عيد الحب 2022 أهديلك العمر وأعتذر برخص الهدية قدر سما فوق السما ولك نجومها عطية.

حبيت أعلمك إنك: أجمل حلم لقيته وأحلى صدر ضميته وأغلى حب في قلبي حطيته.

لو أتكلم عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي كلمات الحب وأوراقي تمل منها.

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة اللي شفتك فيها.

رسائل ومسجات عيد الحب 2022 أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شفتك فين؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملّي السما نورك.

رسائل ومسجات عيد الحب 2022 أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمي وهواي.

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاء.

رسائل ومسجات عيد الحب 2022 أنت هنا معي ومشتاق لك، إذن ماذا أقول أن لم تكوني معي ؟

رسائل ومسجات عيد الحب 2022 ياحظك ... يابختك مين قدك ... انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

رسائل ومسجات عيد الحب 2022 من قلبي نبغيك.... وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

رسائل ومسجات عيد الحب 2022

أفكار رومانسية لترتيب طاولة العشاء في عيد الحب 2022