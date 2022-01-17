مع ضغوطات الحياة وتسارع إيقاعها أصبحت الأوقات المميزة قليلة وخصوصاً مع الكورونا، لذلك يمكنك أن تنتهزي الفرصة في المناسبات الخاصة، وها هو عيد الحب "الفالنتاين" يقترب منا والذي يعد مناسبة جميلة ومناسبة للحصول على وقت رومانسي حالم في ظل صراعات الحياة اليومية التي تكبل الجميع.

ولا شك أن قضاء الوقت مع زوجك في المنزل هذه الليلة قد يكون خياراً ممتعاً إذا كنتما من هواة الدفء المنزلي بعيداً عن صخب الأماكن العامة في هذه الليلة، ولكن هذا لا يعني أن الاستمتاع سيكون أقل من الأماكن الفاخرة، وذلك إذا تم الإعداد لعشاء رومانسي يضمن لكما سهرة جميلة مفعمة بالحب،عبري عن حبك لشريك حياتك في عيد الحب من خلال iهذه الأفكار الرومانسية لترتيب طاولة العشاء:

أفكار رومانسية لترتيب طاولة العشاء في عيد الحب 2022

يجب الحرص على عمل تغيير في المنزل من خلال نقل بعض الأثاث من مكانه، وعمل ديكور مريح.

قومي بوضع طاولة الطعام التي ستجلسين عليها مع الشريك في سهرة الفالنتاين في ركن منعزل من المنزل كزاوية معينة أو على الشرفة مثلاً، أو في الحديقة.

افتراش الأرض بطريقة مميزة وأنيقة ورومانسية لتناول العشاء مع الشريك.

الحرص على توزيع إضاءة خافتة وبعض الاكسسوارات المستوحاة من روح المناسبة والتي تعبر عن الفالنتاين.

بالنسبة للمائدة قومي بتجهيز قائمة الطعام والأطباق التي ستقدمينها، ويفضل أن تكون من الأطباق المحببة للزوج، الخفيفة وسهلة الهضم، كما من الجميل أيضاً أن تحضري أطباقاً جديدة كنوع من التجديد.

غطي الطاولة بمفرش مميز باللون الأحمر أو الوردي كما يمكنك استخدام المفرش الأبيض وتوزيع بتلات الورد الأحمر عليه.

رتبي الأطباق ومناديل السفرة وأدواتها على الطاولة بطريقة مرتبة وأنيقة.

يمكنك توزيع الورد الأحمر المرفق معه بطاقة تحمل أروع العبارات المهداة لزوجك.

وزعي بعض الشموع الصغيرة الحمراء على الطاولة بشكل مرتب.

يمكنكوضع الهدية التي قمت بشرائها لزوجك بطريقة مرتبة على الطبق الخاص به.

كما يمكنك وضع قالب الحلوى بمنتصف الطاولة لتزيينها.

يمكنك أيضاً اختيار فاكهة حمراء كالفراولة والتوت ووضعها في طبق مميز لتزيين الطاولة به، بالإضافة لقطع الشوكولاتة المميزة على شكل قلب مع الشموع.

يمكنك أيضاً وضع الكؤوس بوضعية مقلوبة على الطاولة ووضع الوردة بداخلها لشكل أكثر أناقة لمائدتك.

حضري بعض أصناف الطعام على شكل قلب مثل البيتزا المخبوزة على شكل قلب والحلوى والشوكولاتة.

صور كيفية تزيين مائدة رومانسية

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