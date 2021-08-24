أفكار رائعة لتحويل شرفتك إلى ركن منزلي للعمل في ظل جائحة كورونا

أجبرنا وباء فيروس كورونا على العمل المنزلي كوضع طبيعي جديد ناتج عن إجراءات العزل المنزلي التي فرضها الوباء، .في حين أن العمل من المنزل له امتيازاته، فإنه له أيضًا سلبيات.

أحد الجوانب السلبية لذلك هو الافتقار إلى الشركة والعمل الدائم، حيث يفتقد معظمنا ثرثرة المكتب، والتواصل مع الزملاء في بيئة العمل وقهوة المكتب، لكننا في الوقت نفسهن فإنا نستمتع بحقيقة أن هناك أقصى درجات الحرية.

ومن سمات هذه الحرية أن تكون قادرًا على العمل أينما تريد ومتى شئت. إذن، فلماذا لا تحول شرفتك إلى ركن منزلي رائع خاصة بك؟

اليكِ بعض أفكار لتحويل شرفتك إلى منطقة عمل جاذبة

- استثمر في طاولة قابلة للطي

يعد تضمينك لطاولة قابلة للطي في الشرفة أمر مهم للغاية، نظرًا لأنه حجم الشرفة قد لا يسمح بضم طاولات ذات الاحجام الكبيرة، لكن يمكن لطاولة قابلة للطي أن تحتفظ بالكمبيوتر المحمول أثناء العمل من الشرفة.

- احتفظ بسجادة قطيفة

شيء مهم آخر يجب تزويد شرفتك به، هي سجادة ناعمة. من أكثر الأوضاع المريحة لشخص يعمل في شرفته هو الجلوس على الأرض والكمبيوتر المحمول على طاولة قابلة للطي، مع الاستمتاع بالمنظر والهواء النقي. يزيد هذه للاستمتاع، نشر بساطًا مخمليًا على أرضية شرفتك.

-أضف النباتات

احد مميزات العمل بالشرفة المنزلية هو الهواء النقي، ولكن يمكن أن تكون إضافة النباتات إلى شرفتك، طريقة رائعة لإضفاء الحيوية على محيطك وإضافة بعض المساحات الخضراء في محطة عملك الجديد.

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