أفكار رائعة لملابس العيد للأطفال الرضع من دولتشي أند غابانا

احتفلي بالعيد بفساتين مميزة من ماركة دولتشي أند غابانا الإيطالية المخصصة للأطفال الرضع وذات التصاميم والألوان الربيعية الرائعة...

1. طقم فستان وردي للفتيات الصغيرات من ماركة Dolce & Gabbana الفاخرة ، مصنوع من قطن البوبلين الأزرق الفاتح ، بتصميم كاميليا وردي. مستوحى من مجموعة دولتشي أند غابانا كوتور، بأكمام قصيرة ومجمع قليلاً على الخصر. مع سروال متناسق ذو خصر مطاطي مريح.

2. فستان من القطن العاجي بتصميم رومانسي مصمم للفتيات الصغيرات من ماركة Dolce & Gabbana الفاخرة ، يمتاز هذا الفستان بخفة وزنه بجزء علوي من الجيرسيه الناعم وتنورة من البوبلين الناعم تتجمع قليلاً عند الخصر. يكمل المظهر المتناسق مع الحواف المرنة بلطف.

3. طقم فستان حريري وردي مذهل وسراويل داخلية من Dolce & Gabbana، مع طبعة كاميليا صفراء. لينة وخفيفة الوزن للفتيات الصغيرات، ولها بطانة حريرية رقيقة وأكمام منفوخة رومانسية شفافة. مع سروال متناسق ذو حواف مطاطية، ليكمل هذا الفستان الجميل. يمكنك تسوقها هنا.

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