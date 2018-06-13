6 أفكار سهلة لتزيين الجدران

أحيانا كل ما تحتاج إليه هو عبارة قوية أو صورة بسيطة يتم لصقها على الجدار

هل لديك جدار فارغ يحدق بك كل يوم؟ حسنا، أعتقد أنه حان الوقت لتغير ذلك والحصول على جدار ينبض بالحيوية والحياة. من الأفكار السهلة لتحويل الجدار الفارغ الى جدار فني. فيما يلي بعض الطرق السهلة لتحول جدار فارغ في منزلك الى جدار ينبض بالحيوية.

استخدام الدهان: اختاري لونا مشرقا مليئا بالبهجة. يمكنك أيضا اختيار أكثر من لون، مع ظلال أو درجات مختلفة أفقية أو عمودية.

تعليق اللوحات الفنية: أحيانا يمكن لاستخدام لوحة فنية واحدة أن تحدث فرقا كبيرا في شكل الجدار. اختاري ما يعكس شخصيتك.

استخدام ورق الجدران: منذ عدة سنوات انتشرت موضة ورق الجدران من جديد، ولكن ليس كالسابق، يكفي وضع ورق الجدران على جدار واحد في الغرفة عادة ما يكون خلف السرير أو الكنب. كما ويمكن أيضا بسهولة إخفاء الشقوق والبقع على الجدار.

تعليق الاطباق الخزفية: استخدام بعض الاطباق القديمة، والملونة والمزخرفة يمكن أن يجعل الجدار غنيا بالتفاصيل الممتعة، يمكنك تعليق طبق خزفي من كل بلد قمت بزيارته أو تنوي زيارته.

تعليق ساعة غير تقليدية: اذا كنت لا تحب الألوان أو لا تستطيع الدخول في مشروع لصق ورق الجدران، فنحن ننصحك بتعليق ساعة جدار غير تقليدية وسط الجدار لتجعله أكثر حيوية.

الجداريات اللاصقة: أحيانا كل ما تحتاج إليه هو عبارة قوية أو صورة بسيطة يتم لصقها على الجدار لتعبر عن شخصيتك أو رأيك أو مشاعرك. وهذه التصاميم غير مكلفة وهي سهلة التركيب والفك.