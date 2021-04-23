أفكار لاستغلال المساحات الصغيرة في منزلك

قد يبدو فنّ استغلال المساحات الصغيرة صعب التحقيق، ولكن بغض النظر عن حجم المنزل، يمكن تأثيث المساحات الضيقة من دون التضحية بالأناقة. في الآتي، مجموعة من أفكار الديكور المناسبة للمساحات الصغيرة.

الأرضيات

يُستحسن أن تظل الأرضيات في الشقة الضيقة، خالية من العوائق، مع العناية بأمر التخزين في الأرفف وليس داخل الخزائن الأرضية...

أثاث قابل للطي

يجب وضع في الاعتبار تركيب قطع من الأثاث القابل للطي، الأمر الذي يوفر المساحة. وينسحب الأمر على الأبواب...



الإضاءة

للتغلّب على ضعف الإضاءة، في المساحات الصغيرة، الناتج عن صغر النوافذ أو انعدام حضورها، هناك حل يقضي بإضافة الكثير من مصادر الضوء في كل غرفة، وذلك عن طريق الدمج بين تركيبات السقف اللافتة للنظر (الثريا أو...) والشمعدانات أو مصابيح الطاولة.

المرايا

تساعد المرايا في جعل المساحة تبدو أكبر. وفي هذا الإطار، توضع مرآة كبيرة على الحائط في الغرفة كثيرة الاستخدام أو تشغل مجموعة من المرايا ذات الأحجام والأشكال المختلفة الحائط.



السجادة المناسبة

ستجعل السجادة صغيرة الحجم الغرفة تبدو ضيقة؛ بالمقابل يناسب فرد سجادة تستوعب كل الأثاث، وتغطي كامل الأرضية.

الديكور الجريء

لا يستوجب ضيق المنزل حضور اللون الأبيض حصراً في داخله، فلا موانع في الديكور من أن تتقدم الألوان الجريئة الشقة.

الانسجام

تقل العناصر المتوافرة، في مساحة صغيرة، الأمر الذي يستدعي الحرص على تحقيق الانسجام بينها. وفي هذا الإطار، ينصح بالالتزام بألوان محدودة، سواء كانت فاتحة أو غامقة.

حسن انتقاء المفروشات

يمكن استغلال المساحة عن طريق شراء مفروشات تتضمن ضمن وحداتها أماكن التخزين، كالسرير المزود بالأدراج، أو المفروشات متعددة الاستخدام كالسرير الأريكة...

المباعدة بين قطع الأثاث

يفضّل البعد عن جعل المفروشات تتكئ على الحائط، مع إيداع فراغ بين القطعة منها والأخرى. وفي هذا الإطار، قد تضطرين إلى التخلص من أي أثاث لا يستخدم، بصورة يوميّة، كالطاولة الجانبية أو الكرسي...

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