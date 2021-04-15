فوائد السفرجل للتنحيف لا تعد ولا تحصى، يعتبر السفرجل من أفضل الفواكه التي تعمل على المحافظة على وزن الجسم وتحسن عملية الهضم ، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف فيمد الجسم بالطاقة، كما أن به نسبة مرارة والتي تساعد في حرق الدهون.
يحوي السفرجل نوع من مضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم البولي فينول، والتي لها قدرة كبيرة على محاربة الجذور الحرة، وإبطاء عملية الشيخوخة ومنع الالتهابات وأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية.
القيمة الغذائية للسفرجل
تحتوي ثمرة السفرجل على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الأساسية بالإضافة إلى الألياف الغذائية، مما يجعل من السفرجل خيارًا غذائيًا جيدًا يضاف إلى النظام الغذائي، وتحتوي ثمرة واحدة من السفرجل بوزن ما يقارب 92 غرامًا على الآتي سعر حراري: 52 الدهون: 0 البروتين: 0.3 غرام كربوهيدرات: 14 غرامًا الألياف: 1.75 غرام فيتامين سي: 15% من الاحتياج اليومي ثيامين: 1.5% فيتامين ب6: 2% النحاس: 13% البوتاسيوم: 4% الحديد: 3.6% المغنيسيوم: 2%
فوائد السفرجل للتنحيف
- السفرجل يساعد على حرق الكثير من السعرات الحراريّة لاحتوائه على نسبة من المرارة.
- يساهم السفرجل في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتعزيز وجود الكوليسترول الجيد والنافع.
- فوائد السفرجل في التقليل من الإصابة بالإمساك، يُعدّ السفرجل من العلاجات التقليدية، إذ استُخدِمت بذور السفرجل في علاج المصابين بالعديد من اضطرابات المعدة، ومنها الإمساك والإسهال، وقد لوحظ أنّ السفرجل والبذور تمتلك خصائص طبية تسهم في تقليل من الإمساك وتعزيز انتظام حركة الأمعاء.
- فوائد السفرجل في امتلاؤه بمضادات الأكسدة، لأنه فاكهة السفرجل من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تُعدّ من المركبات الفعّالة في معادلة جزيئات الجذور الحرة التي تسبب الأمراض وحماية الجسم منها.
- فوائد السفرجل لإنقاص الوزن، تعد عملية الأيض من العوامل الأساسية والمهمة لإنقاص الوزن؛ ذلك من خلال تحسين عملية الهضم، ووجود الكمية الكافية من الألياف الغذائية في السفرجل تضمن عمل الجهاز الهضمي بكفاءة عالية وبشكل منتظم، وليسهم ذلك في حصول الجسم على القدر الكافي من الطاقة الذي يساعده في إنقاص الوزن الزائد من خلال الحصول على جهاز هضم صحي.
- فوائد السفرجل للتحكم بالوزن حيث تعتبر السفرجل من الفواكه الغنية بـالألياف الغذائية وهو العنصر الغذائي الذي يسهم في إنزال الوزن، ويمنع الإفراط في تناول الطعام من خلال إبقاء المعدة ممتلئة لمدة زمنية طويلة.
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