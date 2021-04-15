فوائد السفرجل للتنحيف لا تعد ولا تحصى، يعتبر السفرجل من أفضل الفواكه التي تعمل على المحافظة على وزن الجسم وتحسن عملية الهضم ، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف فيمد الجسم بالطاقة، كما أن به نسبة مرارة والتي تساعد في حرق الدهون.

يحوي السفرجل نوع من مضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم البولي فينول، والتي لها قدرة كبيرة على محاربة الجذور الحرة، وإبطاء عملية الشيخوخة ومنع الالتهابات وأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية.

القيمة الغذائية للسفرجل

تحتوي ثمرة السفرجل على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الأساسية بالإضافة إلى الألياف الغذائية، مما يجعل من السفرجل خيارًا غذائيًا جيدًا يضاف إلى النظام الغذائي، وتحتوي ثمرة واحدة من السفرجل بوزن ما يقارب 92 غرامًا على الآتي سعر حراري: 52 الدهون: 0 البروتين: 0.3 غرام كربوهيدرات: 14 غرامًا الألياف: 1.75 غرام فيتامين سي: 15% من الاحتياج اليومي ثيامين: 1.5% فيتامين ب6: 2% النحاس: 13% البوتاسيوم: 4% الحديد: 3.6% المغنيسيوم: 2%

فوائد السفرجل للتنحيف