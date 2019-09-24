أفكار لديكور جبس رومانسي لغرف النوم

لتحقيق ديكور جبس غرف نوم رومانسية، يمكن الإفادة من أفكار مهندسة الديكور ريهام فرّان:



• لا بدّ من تجنب توظيف الثريات الكريستال الكلاسيكية، لأنه عند الرغبة في إضفاء أجواء رومانسية في المساحة، يجب الاستعانة بالتفاصيل الهادئة، بعيدًا عن تلك الضخمة.

• يمكن تصميم سقف كامل ينخفض عن السقف العادي حوالى 10 أو 15 سنتيمترًا، وكأنه سقف مستعار ثانٍ مصم من الجبس بورد، ويمكن في داخله تفريغ خروقات على هيئة أشكال هندسية معينة.

• يمكن اعتماد نظام تحكّم بالإنارة، لغرض التلاعب بدرجات الضوء، أو استخدام اللون الضارب إلى الزهري، أو الأخضر الفاتح، أو الأزرق. ومن الطبيعي أن يكون السقف مطليًّا بالأبيض، بعيدًا عن الألوان الداكنة.

• عند الرغبة في اعتماد إضاءة تتدلى من السقف، يمكن وضع مصابيح عبارة عن كرة أو جرس، أو نجمة معلقة بحبل. ويحلو في هذا الإطار، اختيار 4 قطع بجانب بعضها البعض تتفاوت بمستوى العلو، أو تصميم نيش في وسط السقف تتدلى منه الإضاءة، وتوزيع السبوتات عشوائيًّا في القسم الباقي من السقف إذا كان مطليًّا بالأبيض.

في حال كانت المساحة فسيحة، يحلو تصميم شكل مربع في وسط السقف، وإلى اليمين واليسار مستطيلات، وكأنها عبارة عن 3 لوحات في السقف من الـ "سي إن سي".

• يمكن تصميم سقف مغلق بالكامل، وتفريغ خروقات على الزوايا تتدلى منها الإضاءة. وفي الوسط، تتوزع السبوتات بطريقة عشوائية.

• يمكن تصميم سقفين أو ثلاثة سقوف، لينخفض السقف الأول المغلق تمامًا بحدود 10 سنتيمترات، وينخفض السقف الثاني المغلق بحدود 10 سنتيمترات، ثم ينخفض الثالث لـ 10 سنتيمترات ويصمم بشكل نصف مغلق، ما يوحي بشكل السلالم. تطلى أول طبقة باللون الزهري، والثانية بالأزرق، والثالثة بالأخضر. ولا مانع من إدخال السبوتات بأشكال هندسية معينة، أو بخطوط عمودية أو أفقية.

• يمكن تصميم سقف مغلق تمامًا، ورسم مستطيل كبير مخرق في الوسط، برسمة معينة مغطاة بطبقة من خشب الـ "سي إن سي"، وحوله عدد من السبوتات.

• في حال كانت المساحة فسيحة، يحلو تصميم شكل مربع في وسط السقف، وإلى اليمين واليسار مستطيلات، وكأنها عبارة عن 3 لوحات في السقف من الـ "سي إن سي".

• يُنصح بأن تدخل الستائر ضمن ديكور الجبس بورد في السقف.

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